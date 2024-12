Créer des liens, un repas à la fois: Tout sous un même chef

Depuis son ouverture le 27 novembre 2009, chaque visite chez Tout sous un même chef est une expérience qui éveille les sens.

D’abord, les arômes d’épices, de pâtisseries et de légumes grillés s’imposent, chatouillant nos narines avant même que nos yeux n’aperçoivent les mets. Puis, on est accueilli par les rires, les « bonjours » chaleureux et la bonne humeur contagieuse de l’équipe. Les plats, aussi colorés que savoureux, attirent immédiatement le regard, tout comme le sourire radieux de Cynthia Emond, la cheffe de Tout sous un même chef. Enfin, le plaisir gustatif vient couronner l'expérience, transformant chaque bouchée en un moment de pur bonheur.

Au fil des ans, Tout sous un même chef, situé sur la rue Iberville à Rivière-du-Loup, s'est imposé comme une référence pour bien manger sans culpabilité. Les repas concoctés par Cynthia et son équipe sont un véritable plaisir gourmand, réalisés avec des ingrédients sains et soigneusement sélectionnés. La qualité nutritionnelle est toujours au rendez-vous, sans compromis sur le gout.

Dans le réfrigérateur, une sélection alléchante de plats prêts à emporter nous attend : salades variées, soupes réconfortantes, sauces savoureuses, sans oublier les petits desserts… indulgents. Les produits mettent en valeur les saveurs locales, offrant une belle vitrine aux producteurs de la région. On retrouve du jerky, des saucissons, des terrines en tout genre (agneau, bœuf et canard), des pâtes, des protéines et une offre végane qui ne cesse de grandir, répondant à tous les gouts.

Dans le congélateur, vous retrouverez les classiques du chef issus de la cuisine traditionnelle et gourmande : boulettes, pâtés, mijotés, pensons au succulent bœuf aux légumes.

Au fil de de ces quinze années, Tout sous un même chef a redéfini la définition même du « lunch sur le pouce » à Rivière-du-Loup. Leur fameuse salade de kale au poulet est devenue une icône du menu à emporter. Et que dire de la sauce à spaghetti, la meilleure et de loin, à l'est d'Helena Faita.

Des sandwichs aux salades en tout genre, en passant par les plats à réchauffer et la pizza sur pain naan, le menu de Tout sous un même chef est aussi exquis que santé, offrant des options pour chaque occasion, qu'il s'agisse d'un lunch rapide ou d'un diner à savourer chez soi. Le menu, mis à jour tous les mardis, saura séduire les palais les plus fins.

TRAITEUR

Tout sous un même chef propose également un service de traiteur, idéal pour toutes sortes d’évènements, des fêtes familiales aux occasions professionnelles. En confiant la préparation de vos repas à Cynthia et son équipe, vous avez l'assurance de servir des plats gourmands et bien pensés, tout en gagnant un temps précieux.

Des plateaux de bouchées savoureuses aux menus complets pour des réceptions, ce service est une solution clé en main pour régaler vos convives sans tracas. Pour les fêtes de fin d'année, le traiteur de Tout sous un même chef est particulièrement prisé, offrant des options qui allient tradition et modernité, parfaites pour un réveillon réussi. Conseil d’ami : ne tardez pas avant de réserver.

CHEF À EMPORTER

Tout sous un même chef, c’est aussi la possibilité de devenir le chef de votre propre soirée grâce à son service de chef à emporter. Vous recevez une boîte repas gastronomique, préparée à 90 % dans les cuisines de Cynthia, qu’il ne vous reste qu’à réchauffer et assembler à votre domicile. Les instructions, simples et claires, vous guident pas à pas pour un résultat digne d'un véritable chef.

Que ce soit pour une occasion spéciale ou un souper entre amis, avec ce «chef à emporter», vous brillerez en cuisine sans le stress des préparatifs. Un moyen idéal de savourer un repas qui sort de l'ordinaire tout en impressionnant vos convives, et cerise sur le sundae, vous pourrez profiter pleinement de votre soirée.

15 ANS

Le 27 novembre prochain, Tout sous un même chef célèbrera ses 15 ans, une étape marquée par la créativité inépuisable d’une équipe unique. Cette passion pour la cuisine, et surtout pour la création de moments de partage autour de la table, reste le moteur de cette entreprise locale qui ne cesse de grandir.

Pour Cynthia Emond et son équipe, la cuisine est plus qu’un simple métier. Chaque repas devient une occasion de rencontres et de partages.