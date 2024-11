Quelles caractéristiques font de bons souliers pour les travailleurs de la santé?

Dans le domaine de la santé, que ce soit au sein d’une clinique médicale ou d’une salle d’urgence, il est primordial que les infirmières, médecins et autres membres de l’établissement puissent bouger avec efficacité. Leurs pas sont comptés pour parvenir à administrer le traitement adéquat ou à prendre soin des patients, et souvent, dans des délais assez courts. C’est pourquoi de bons équipements de travail sont requis, comme des souliers confortables! Au fait, quelles seraient les caractéristiques nécessaires pour de bons souliers en ce sens?

Les souliers parfaits

Pour dénicher la paire de chaussures la plus adaptée qui soit, il faudrait évidemment tenir compte de plusieurs facteurs, en particulier les risques associés aux pieds. Dans le département médical dans lequel on travaille, est-on amené à soulever de lourdes charges de façon régulière? Doit-on parcourir de longues distances et ce, chaque jour? Les souliers confortables devrons aussi être composés de matériel qui respire.

Les chaussures choisies devraient également être suffisamment légères, pour permettre un déplacement rapide et ainsi éviter les douleurs au niveau de la cheville. Pour permettre une bonne mobilité dans l’hôpital et éviter les blessures, en particulier chez les infirmières et les médecins, qui doivent être débout pratiquement toute la journée, ces derniers devraient favoriser l’achat de chaussures orthopédiques, qui atténueront les douleurs au niveau de la plante du pied. Bref, les souliers doivent épouser l’arche du pied. C’est pourquoi on recommande souvent aux travailleurs de la santé d’opter pour des chaussures de course.

De plus, des chaussures trop serrées peuvent comprimer les pieds et entraîner des problèmes de circulation, tandis que des chaussures trop grandes peuvent provoquer des ampoules et des instabilités. Un ajustement parfait permet de répartir le poids de manière uniforme et de réduire les risques de blessures.

Certaines marques de chaussures permettent également aux pieds de respirer, en laissant s’évaporer la transpiration, ce qui assure un déplacement quotidien au sec, réduisant les odeurs et l’inconfort engendré. Par ailleurs, puisqu’une grande partie de la journée est passée à marcher, qui nécessite de parcourir une grande distance, il ne faudrait pas lésiner sur le budget alloué à l’achat de nouvelles chaussures. Celles-ci devraient être confortables, légères et, pourquoi pas, jolies!

Des souliers conçus pour le travail quotidien

Il n’y a pas à dire, le métier de médecin ou de tout autre travailleur du domaine de la santé a besoin d’un équipement adéquat pour se protéger contre les bactéries, certes, mais aussi pour gagner en efficacité. C’est ainsi que des souliers confortables devraient indubitablement faire partie de l’équation, afin d’assurer un déplacement rapide et optimal dans les locaux de l’hôpital ou de la clinique en question. Pour trouver la paire idéale, il faudrait alors envisager de consulter une entreprise dédiée, qui pourra nous aider à choisir parmi un large éventail de chaussures.