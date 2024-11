Changeons de saison mais pas nos bonnes habitudes

Alors que le froid de l’automne se fait de plus en plus mordant et qu’on se prépare pour l’hiver, il est important de rappeler l’impact de tous les bons gestes de tri qu’on pose et de les poursuivre, même en hiver.

Toute l’année, trier et recycler vos matières est crucial pour diverses raisons.

D’abord, cela permet de préserver les ressources naturelles de la planète en réutilisant des matériaux au lieu de les extraire à nouveau quand ils sont mis aux poubelles et donc rendus inutilisables.

Cela contribue également à réduire la pollution, car le recyclage ou la valorisation limitent la quantité de déchets enfouis, ce qui diminue les émissions de gaz à effet de serre et d’autres contaminants dans l’environnement.

En outre, les activités liées à la mise en valeur des diverses matières stimulent l’économie en créant des emplois dans le secteur du traitement et du tri contrairement à l’enfouissement.

Enfin, c’est une démarche essentielle pour protéger l’environnement pour les générations futures, en réduisant notre empreinte carbone et en soutenant une économie circulaire plus durable.

Alors, pour toutes ces raisons, bien que l’idéal serait de simplement produire moins de déchets, n’oubliez pas de continuer à :

• Réutiliser, donner ou revendre les choses qui sont encore utilisables

• Apporter vos vêtements et accessoires dans les comptoirs de linge

• Utiliser au maximum votre bac de recyclage

• Remplir votre composteur domestique avec vos résidus végétaux

• Déposer vos résidus dangereux aux dépôts municipaux ou aux écocentres

• Accumuler et aller vider toutes vos matières organiques végétales ou animales dans les conteneurs de point d’apport volontaire

Chaque geste compte pour faire la différence et participer à protéger notre environnement, été comme hiver.