À partir du 1e janvier 2025, votre bac bleu change de régime

Le saviez-vous? Partout au Québec, il y aura désormais une seule question à se poser pour savoir ce qui est accepté au bac de récupération : est-ce un contenant, un emballage ou un imprimé?

Pourquoi ces changements?

Pour simplifier le geste de tri du citoyen tout en augmentant la quantité de matières recyclées au bout de la chaîne.

Comment ça marche?

À l’avenir, ce seront les fabricants de contenants, emballages et imprimés qui seront responsables d’organiser (et payer) la récupération des matières qu’ils mettent en marché. On appelle ce principe : responsabilité élargie des producteurs (REP). Vous aurez compris que les fabricants auront avantage à mettre en marché des matières qui se recyclent plus facilement! Au début, ce sera probablement étrange de mettre au bac bleu des emballages non recyclables, comme les sacs de chips. Puis, au fil du temps, le nombre d’emballages non recyclables devrait diminuer, sans qu’on ait à changer les règles de tri pour le citoyen! C’est, en tout cas, le résultat attendu.

Qu’est-ce que ça change pour moi?

Plus besoin de se demander si notre boyau d’arrosage contenant du métal est accepté au bac bleu (et mon poteau de parasol, lui?). Si ce n’est ni un contenant, un emballage ou un imprimé, ce n’est pas accepté. Aussi simple que ça!

Est-ce que je peux avoir des exemples?

Contenants : souples ou rigides, les contenants sont faits de papier, carton, verre, plastique ou métal. Généralement, ils s’accompagnent d’un bouchon ou d’un couvercle (ex.: bouteille de shampoing, bouteille d’huile, pot de crème sure).

Emballages : les emballages sont faits de papier, carton, verre, plastique ou métal. Ils servent à transporter facilement un produit (ex.: boîte d’œufs, casseau de fruits, boîte de conserve).

Imprimés : ce sont les papiers et cartons sur lesquels on retrouve des textes, des motifs ou des images (ex.: journaux, magazines, enveloppes). Attention; les vêtements et tissus n’en font pas partie!

Il y a 3 exceptions :

Aérosols (contenants de métal sous pression) vides. Doivent être apportés à un écocentre.

Emballages de protection en polystyrène expansé (styromousse). Ceux dans la boîte de votre nouvelle télévision, par exemple, vont à la poubelle.

Produits dits biodégradables. Ceux certifiés compostables vont au bac brun, toutes les autres déclinaisons du mot dégradable vont à la poubelle!

Pour en savoir plus sur le tri des matières à la maison, consultez le site web ou la ligne-info de Co-éco.

1 888 856-5552, option 1 | co-eco.org | [email protected] | facebook.com/coecobsl

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et les Basques.