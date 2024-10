Domaine de la Pointe : réinventer l'art de vivre

Le secteur de la Pointe à Rivière-du-Loup s’apprête à connaitre une transformation remarquable avec l’arrivée du projet immobilier de grande envergure porté par Construction Béton 4 Saisons (CB4S). Sous l'impulsion du promoteur et président de l'entreprise, David Dubé, le Domaine de la Pointe réinvente la façon d’habiter ce secteur prisé de Rivière-du-Loup avec ses demeures modernes, fonctionnelles, bâties pour durer. Ce nouveau développement, situé sur le site exceptionnel de l’ancien Motel Loupi, promet de redéfinir l’art de vivre grâce à une conception harmonieuse et avant-gardiste, ancrée dans le respect de l’environnement.

UN SITE INCOMPARABLE, UN MICROCLIMAT UNIQUE

S’étendant sur un terrain à la topographie unique, le Domaine de la Pointe bénéficie d’un microclimat qui le rend particulièrement attrayant pour ceux qui recherchent une douceur de vivre à Rivière-du-Loup. La vue exceptionnelle qu’il offre sur la ville et l’estuaire du fleuve Saint-Laurent en fait un lieu incomparable pour les amateurs de paysages. Et c’est sans parler de qualité de l’air. Le soir venu, la ville qui s'illumine de mille feux et qui se revêt d'or lorsque le soleil se penche sur les montagnes charlevoisiennes offrira un spectacle unique aux chanceux de ce nouveau développement.

Que dire de cette vue unique sur la rivière du Loup et de sa baie, de la proximité du sentier qui lie la rue de l'Ancrage à la marina de Rivière-du-Loup. Les résidents pourront profiter de cette proximité extraordinaire de tout le secteur de la Pointe.

DES MAISONS MODERNES SUR LA RUE DE L'ANCRAGE

Les 18 maisons modernes, toutes alignées sur la rue de l’Ancrage, incarneront le savoir-faire et l’expertise de CB4S en matière de construction. Déjà trois d'entre elles, dont l'unité modèle, sont déjà en cours de construction. Les clients pourront choisir entre trois types, soit A, B, C, donc des maisons avec trois chambres, sur deux ou trois étages. Toutes les propriétés bénéficieront d'une vue sur la baie et la Ville ainsi que d’un indispensable garage.

Pensées pour répondre aux exigences de la vie contemporaine, elles combinent esthétique épurée et matériaux de première qualité. Ces demeures offrent non seulement une architecture élégante, mais également des espaces intérieurs lumineux et fonctionnels, conçus pour s’adapter au mode de vie d’aujourd’hui. Chacune d’elles est construite avec des matériaux biosourcés, mettant de l’avant la durabilité, l’efficacité énergétique et le respect de l’environnement.

À noter que les acheteurs auront l’opportunité de personnaliser leur future habitation en choisissant parmi une gamme d’options de finitions.

DES CONDOS CONÇUS POUR LA VIE URBAINE MODERNE

Derrière ces maisons, ce sont 28 unités d’habitation de type condo qui seront offertes aux futurs résidents. Ces unités, eux aussi construits selon les plus hauts standards de qualité de CB4S, s’adressent à ceux qui recherchent la commodité d’un logement urbain moderne tout en bénéficiant d’un cadre naturel exceptionnel. La conception de ces unités a été pensée pour offrir confort et flexibilité, le tout dans un environnement calme et sécurisé. Un parc privé, exclusivement réservé aux résidents, ajoutera une touche de verdure et un espace de détente à ce complexe.

UN PROJET AXÉ SUR LE CONFORT ET LA QUALITÉ DE VIE

David Dubé, président de Construction Béton 4 Saisons, a conçu ce projet avec un objectif clair en tête : revitaliser une zone délaissée tout en apportant une réelle valeur ajoutée au quartier de la Pointe. L’approche de densification, en harmonie avec l’environnement naturel, répond parfaitement à vos besoins.

VISITEZ LA MAISON MODÈLE DÈS LA MI-OCTOBRE

La maison modèle ouvrira ses portes dès la mi-octobre. Ce sera l’occasion idéale de découvrir et d’explorer en personne le style et la qualité de construction, de constater le souci du détail, et d’imaginer la vie dans ce nouveau secteur d’avenir.

Être propriétaire c'est bien, mais être propriétaire d'un lieu de vie où confort, modernité et respect de l’environnement se rejoignent, c'est encore mieux ! Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec Serge Normand et Mathieu Nadeau de Century 21 Nord-Sud au (418) 868-0021.

Ne manquez pas cette opportunité unique de découvrir le futur de l’habitat à Rivière-du-Loup.