Les dépôts municipaux, pratiques mais il faut s’en servir comme il faut

Depuis maintenant deux ans, en plus des écocentres accessibles à tous, chaque municipalité peut compter sur la présence d’un dépôt municipal pour permettre aux citoyens de disposer de certaines matières résiduelles qui ne doivent plus aller aux poubelles.

Seulement trois types de matériaux y sont admis mais les tonnages récupérés démontrent déjà leur utilité pour bon nombre de citoyens.

Merci de bien y trier vos matières et de participer à conserver ces dépôts municipaux propres.

Voici quelques consignes simples à suivre :

Un enclos pour les résidus verts

Pelouse, feuilles mortes, résidus de fleur, de jardinage et de déchaumage, terreau et terre d’empotage, copeaux de bois naturel sont acceptés et doivent y être déposés en vrac.

Merci de bien vider vos sacs car ces matières seront transportées ailleurs pour être compostées.

Un enclos pour les branches

Branches, résidus d’élagage, troncs d’arbre et sapin de Noël (sans les décorations) doivent aussi être déposés en vrac.

Ces matières seront broyées pour faire de la biomasse et serviront ainsi à produire de l’énergie.

Attention, les souches sont interdites car, pleines de terre, elles ne peuvent pas être valorisées.

Un conteneur pour les résidus domestiques dangereux

Ces résidus regroupent un grand nombre de produits d’usage courant qui peuvent présenter des risques pour la santé publique et pour l’environnement s’ils sont mis aux poubelles.

Peinture, vernis, teinture, aérosol, huile, batterie, essence, décapant, herbicides, produits pour la piscine et autres peuvent y être apportés.

Tous les contenants apportés doivent être étanches, bien identifiés et de moins de 5 gallons.

Les produits industriels ou commerciaux ne sont pas acceptés.

Pour toutes les autres matières, il suffit de vous rendre dans un des écocentres de la région. C’est gratuit, sans limites et le personnel sur place vous indiquera comment bien trier vos matières.

Pensez à utiliser les dépôts municipaux de la bonne manière quand vous faites l’effort d’y apporter vos matières.