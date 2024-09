Six idées d’actions à réaliser pendant la SQRD

La Semaine Québécoise de Réduction des Déchets (SQRD) qui a lieu chaque année en octobre, invite la population à mettre en pratique des actions concrètes visant à diminuer son impact environnemental. Grâce à ces quelques gestes simples, la réduction des déchets est accessible!

1. Réduire l’utilisation du plastique à usage unique : De nombreuses alternatives existent comme des sacs réutilisables pour les courses, des bouteilles réutilisables pour les breuvages, des contenants en verre ou en métal pour les repas, etc.

2. Acheter en vrac : Le vrac réduit l’emballage et minimise donc les déchets. Utilisez des sacs et des contenants réutilisables lors de vos courses.

3. Participer à une journée de nettoyage communautaire : Il s’agit d’initiatives locales pour nettoyer les espaces publics comme les parcs et les plages. Cela aide non seulement à réduire les déchets dans l’environnement mais aussi à sensibiliser les autres membres de la communauté.

4. Opter pour la réparation : De la colle, un tournevis, un bon nettoyage peuvent parfois suffire pour prolonger la durée de vie de votre appareil, mobilier ou vêtement. Si la réparation s’avère trop complexe, des ateliers locaux de réparation existent avec des bénévoles expérimentés pour vous guider ou encore faites simplement appel aux professionnels!

5. Partager vos biens : L’échange de biens au sein de la communauté (ex : outils de construction, de jardinage, vélos, matériel de cuisine, etc.) aide à réduire l’achat d’objets neufs en plus de créer des liens. Trouvez un groupe de citoyens ou un organisme de partage près de chez vous.

6. Penser vente de garage et marché aux puces : Ce type d’événement permet de donner une seconde vie à des matières encore en bon état et de réduire la consommation de nouveaux produits tout en faisant le bonheur de la communauté. La saison des ventes de garage est finie? Les réseaux sociaux, les sites de réemploi et les dons en friperies sont accessibles toute l’année!

La SQRD n’est qu’un début! En intégrant ces actions de réduction à l’année, vous participez à la promotion d’un mode de vie plus durable. Et ensemble, ces actions peuvent mener à un changement significatif dans notre impact sur l’environnement!

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et les Basques.