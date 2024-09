Automne, compostage et jardinage, c’est simple !

L’automne arrive déjà à nos portes et il va falloir penser à préparer terrains et jardins. Comme chaque année, les quantités de matières végétales à gérer seront importantes que ce soit les feuilles mortes, les fleurs, les plantes ou les restants du jardin.

Au Témiscouata, ces matières ne vont plus à la poubelle car, en plus de coûter cher à ramasser et à gérer au lieu d’enfouissement, plusieurs solutions s’offrent maintenant à tous.

Le moyen le plus efficace reste de les gérer directement chez vous et la recette est simple car toutes ces matières peuvent facilement servir à améliorer vos jardins ou vos parterres de fleurs.

• Les fleurs, plantes et restes du jardin peuvent être compostés, en tas ou dans le composteur fourni par la RIDT. Après l’hiver et quelques brassages, ces matières décomposées serviront d’amendement gratuit pour votre potager.

Il vous manque un composteur, vous en voulez un autre ou simplement des pièces de remplacement comme une porte ou un couvercle, chaque municipalité ou écocentre peut vous le donner sans frais, simplement leur demander.

• Les feuilles mortes ont plusieurs utilités. Déchiquetées avec la tondeuse, en petite quantité elles font un bon « engrais » pour votre gazon, et en plus grande quantité, elles font un excellent paillis pour vos plates-bandes. Ramassées en vrac et entreposées en tas, elles peuvent aussi servir toute l’année pour alimenter votre compost.

Si vous préférez vous en débarrasser, il ne faut plus les mettre aux déchets mais plutôt les apporter dans un des 4 écocentres ou 16 dépôts municipaux du Témiscouata.

Chaque municipalité dispose d’un endroit adapté pour recevoir vos résidus verts, vos restes de plantes, de jardin ainsi que vos branches. Proche, facile et gratuit.

Alors plus d’excuses pour ne pas faire le bon geste dans la gestion de vos résidus verts cet automne.

http://www.ridt.caSi vous ne savez pas par quel bout commencer, consulter le site web de la RIDT www.ridt.ca pour en savoir plus sur le compostage et comment réduire ce qui va aux poubelles.