Trois façons d’augmenter vos ventes en ligne grâce à un service client exemplaire

Comme c’est souvent le cas dans une boutique physique, les employés y œuvrant sont généralement d’une aide précieuse pour les clients. Ils peuvent même inciter ces derniers à acheter des produits, grâce à une approche personnalisée et un sourire contagieux. Et s’il était possible de recréer cette intimité, ce sentiment de proximité avec le consommateur, en ligne? En fait, au moyen d’un service client en ligne doté d’une solution logistique e-commerce de qualité, il est tout à fait possible d’agrémenter la visite de tout client que ce soit. Comment s’y prendre?

Voici 3 mesures concrètes à adopter dès maintenant.

Conseil #1 : Une expérience client personnalisée

Pour que le service client soit exemplaire et deviennent un élément indissociable de la réputation de l’entreprise, il faut charmer les clients et connaître leurs besoins et envies. En se servant des données récoltées pour la création de profils (par exemple lors d’une inscription à une infolettre), il sera ainsi possible de communiquer à la clientèle des recommandations ciblées et des offres alléchantes. D’ailleurs, pour que les clients se sentent poussés à l’action et concernés, il serait plus que pertinent d’adresser les communications en leur nom, avec un ton amical. Puis, pourquoi ne pas les surprendre de temps à autre avec des offres spéciales?

Conseil #2 : Une communication renforcée

Une agence se spécialisant dans la solution logistique e-commerce pourrait également proposer à la compagnie de fournir des efforts soutenus pour la résolution des soucis que pourraient rencontrer la clientèle, que ce soit avant un achat ou au moment de la réception du colis. En effet, il faut que le client puisse rejoindre rapidement le service à la clientèle. Il est donc essentiel de multiplier les canaux de communication, que ce soit par texto, téléphone, courriel ou via les réseaux sociaux. Des délais de réponse raisonnables devraient par ailleurs être fixés, pour éviter l’insatisfaction et l’inquiétude des clients. Enfin, la rédaction d’une foire aux questions (FAQ) évitera de nombreuses questions et permettra de ne pas alourdir les canaux de messagerie.

Conseil #3 : Résolution proactive des problèmes

Quand un client nous contacte en raison d’une question ou d’une défectuosité, il faudrait adopter une approche proactive. Par conséquent, on prendra d’abord le temps de montrer de l’empathie en l’écoutant sincèrement et en manifestant notre désarroi pour la situation. Le client se sentira dès lors compris, ce qui nous permettra ensuite de proposer des solutions optimales, dans un délai raisonnable. Tout doit être fait pour le bonheur du client.

Bref, un service client de qualité permettra de fidéliser les consommateurs à la marque, en plus d’améliorer la réputation de la compagnie au sein des autres entreprises similaires. On aurait donc tout intérêt à se fier à l’expertise d’une entreprise se spécialisant dans la solution logistique e-commerce, pour parvenir à une gestion efficace des ressources et la prospérité sur le web. Cette agence pourrait d’ailleurs nous aider dans la collecte des données concernant les clients, assurant une amélioration constante des opérations.