Le guide du débutant pour faire du café infusé à froid

Pour siroter en pleine matinée sur une terrasse ensoleillée ou encore pour relaxer après une éprouvante journée, rien de tel qu’un bon café! D’ailleurs, il en existe pour tous les goûts, des plus corsés et des plus voluptueux. Depuis plusieurs années, la tendance est à la préparation de café infusé à froid, un breuvage de plus en plus populaire auprès des consommateurs. En fait, son goût rafraîchissant et son temps d’infusion plus long constituent une belle avenue pour quiconque désirerait s’offrir un moment caféiné aux saveurs envoûtantes. Il faut dire qu’avec sa pointe d’amertume, un tel café se conjugue avec polyvalence à de nombreux plats et créations culinaires. Au fait, comment le préparer?

La préparation du café infusé à froid

Portant également le nom de « cold brew », le café infusé à froid est la boisson de prédilection des journées caniculaires, pour la fraîcheur qu’il procure. En outre, il convient de savoir que pour en savourer les moindres effluves, un temps d’infusion d’une douzaine d’heures est requis. Toutefois, pour obtenir un café plus fort, une infusion pendant une journée entière pourrait s’avérer pertinent.

Quant à la préparation de cette boisson, pour obtenir environ 6 portions de cette savoureuse interprétation glacée, il convient de choisir ¾ tasse de grains de café velouté de notre choix, puis de les moudre grossièrement avec un moulin à café. En outre, pour ceux qui ne seraient pas trop initiés avec le café, le choix de grains de café déjà moulus serait fort judicieux. D’ailleurs, pour donner au café certaines variantes plus fruitées ou chocolatées, des grains de café à torréfaction moyenne gagneraient à être envisagés.

Ensuite, le marc de café obtenu ou acheté tel quel devrait être versé dans un sac filtrant, puis déposé dans un pichet, dans lequel 1 litre d’eau sera versé. Puis, on couvre et on laisse infuser au réfrigérateur de 12 à 24 heures. Une fois le temps d’infusion complété, il convient d’enlever le filtre rempli de marc, pour enfin ajouter 4 tasses de glaçons dans 6 verres, dans lesquels le café infusé sera versé. Selon les goûts de tous et chacun, du sucre, de la crème ou encore du lait pourra servir à garnir les tasses et ajouter à la saveur de la boisson. Par ailleurs, rien ne nous oblige à boire d’une traite tout le café infusé. Il peut effectivement se conserver pendant quelques jours au réfrigérateur, pour nous accompagner lors des chaudes journées d’été. Quoi de plus rafraîchissant qu’une boisson caféinée préparée par nos propres soins?

Un grain de qualité

Évidemment, pour que notre café infusé à froid puisse être garant d’un goût incomparable et digne des plus grandes chaînes de boissons prêtes-à-boire, il est nécessaire de choisir un grain de qualité. Mieux encore, pour réussir la préparation de la boisson à tout coup, pourquoi ne pas envisager de se procurer des sachets de café déjà moulu? L’opération sera plus aisée que jamais et le goût, des plus inoubliables.