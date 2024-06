Et si on arrêtait de trier ! Qu’est-ce que ça ferait ?

En 2024, impossible d’imaginer que nous pourrions revenir en arrière en jetant tout à la poubelle, sans faire aucun tri. Preuve en est, 57 % des matières résiduelles générées au Témiscouata ont pu être recyclées ou valorisées car les citoyens et entreprises les avaient bien triées.

Et pourtant, selon une étude réalisée au lieu d’enfouissement, encore 70 % du contenu restant dans les poubelles aurait pu être recyclé ou valorisé, s’il avait été bien trié.

Si on arrêtait de trier maintenant, le lieu d’enfouissement serait plein d’ici 10 ans et il faudrait envoyer nos déchets à l’extérieur de la MRC de Témiscouata avec pour conséquence une augmentation du transport, des coûts et des émissions de gaz à effet de serre. Mais ceci n’est qu’une des conséquences.

À l’inverse, la matière bien triée prend différents chemins et permet de créer une dynamique économique, sociale et environnementale. Le bon tri de nos matières résiduelles, leur réutilisation ou leur recyclage, plutôt que l’enfouissement, permet de créer une boucle qui implique localement une multitude d’entreprise, de personnes et coûte assurément moins cher que de tout jeter aux poubelles et de gaspiller ces ressources.

Pensez-y ! Vous connaissez sûrement quelqu’un qui a un lien avec le bon tri que ce soit dans un organisme comme les friperies pour le textiles, les cuisines collectives pour éviter le gaspillage alimentaire, les écocentres, le transport des matières, les entreprises de recyclage comme Cascades pour le carton, JM Bastille pour les métaux, Simetech Environnement pour les boues.

Bien trier permet de conserver les matières, évite l’utilisation de nouvelles matières premières, protège l’environnement et évite d’augmenter les coûts pour notre portefeuille.

Parce que chaque geste compte pour faire mieux que de tout mettre aux déchets, suivez la prochaine chronique pour en apprendre plus sur nos écocentres.

D’ici là téléchargez l’application Ça va où ? de Recyc-Québec pour connaitre les bonnes consignes de tri.