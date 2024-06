Eaux usées: les bons gestes pour éviter les dégats

Altérées par les activités humaines, les eaux usées renferment divers polluants d’origine physique, biologique et chimique. Elles proviennent principalement de nos salles de bain et nos cuisines et contiennent des matières organiques, des nutriments, des micro-organismes, des produits chimiques et des microplastiques.

Leur gestion inadéquate peut entraîner de graves problèmes pour les infrastructures et l’environnement.

PROBLÉMATIQUES DES DÉCHETS DANS LES ÉGOUTS

Beaucoup de gens pensent à tort que les égouts peuvent servir à éliminer nos déchets domestiques. Cette erreur entraîne des conséquences graves :

• Usure des infrastructures

Les détritus non biodégradables, tels que les lingettes humides, endommagent les infrastructures des stations de traitement et de pompage en créant des obstructions.

• Risques de refoulements et d’inondations

Lors de fortes pluies, les égouts bouchés peuvent provoquer des refoulements et des inondations, endommageant routes, bâtiments et infrastructures souterraines.

• Coûts pour les municipalités

Les obstructions augmentent les coûts de maintenance et de réparation des réseaux d’égout, ce qui peut mener à une hausse des taxes municipales.

• Impacts sur l’environnement et la santé humaine

Les produits chimiques et les microplastiques se retrouvant dans nos eaux usées sont difficile à épurer et polluent nos rivières, nos lacs et le fleuve, menaçant la faune, la flore et même la santé humaine.

GESTES SIMPLES POUR PRÉVENIR LES DÉGÂTS

Éviter d’utiliser les toilettes comme des poubelles

Les tampons démaquillants, les cotons-tiges, la soie dentaire, les lingettes et autres déchets solides doivent être jetés à la poubelle. Autrement, ils peuvent former des amas et endommager les infrastructures en obstruant les conduites ou les pompes d’égouts.

Gérer les déchets de table et les huiles

Les restes de nourriture doivent être mis au bac brun ou compostés et les huiles de cuisson comme celles du bacon ou de friture doivent être mises en pot et apportées à un écocentre, car ces matières peuvent encrasser les canalisations et nuire au fonctionnement des systèmes de traitement des eaux usées.

Rapporter les médicaments périmés en pharmacie

Les médicaments jetés dans les égouts sont difficiles à éliminer et peuvent contaminer les écosystèmes aquatiques ainsi que nos sources d’eau potable. Ils doivent être rapportés en pharmacie pour une gestion sécurisée, afin d’éviter la contamination des eaux.

VERS UN AVENIR PLUS PROPRE

En adoptant ces gestes simples, on peut protéger nos infrastructures et notre environnement. Pour en savoir plus, visitez des sites éducatifs tels que pensezbleu.com, robvq.qc.ca, obakir.qc.ca ou obv.nordestbsl.org. Ensemble, préservons notre région pour les générations futures en agissant dès maintenant pour un avenir durable !

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques.