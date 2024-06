Printemps : le bon moment pour ramoner sa cheminée

En collaboration avec Promutuel Assurance

Le printemps est le moment idéal pour réaliser certains travaux d’entretien de votre maison. Avez-vous pensé au ramonage de la cheminée? Pourtant, c’est l’une des tâches les plus importantes à mettre sur votre liste de choses à faire. En effet, entretenir son système de chauffage au bois après chaque hiver est tout simplement indispensable pour assurer son fonctionnement sécuritaire, son efficacité et sa longévité. Vous avez un foyer ou un poêle au bois? Voici quelques astuces pour vous aider à effectuer le ramonage de votre cheminée.

Rappel : pourquoi est-il important de ramoner votre cheminée?

Les cheminées utilisées régulièrement doivent habituellement être nettoyées chaque année, selon la règlementation de votre municipalité. Ramoner la cheminée est une tâche d’entretien primordiale pour plusieurs raisons importantes concernant votre sécurité et votre santé, mais aussi pour garantir la performance de votre système de chauffage. En bref, elle permet de :

- Éliminer les résidus de substances combustibles : ce nettoyage permet d’éliminer les résidus de combustion qui provoquent une accumulation de créosote — un résidu très inflammable qui présente des risques d’incendie, lorsqu’il n’est pas nettoyé périodiquement.

- Prévenir les risques d’intoxication au monoxyde de carbone : un conduit obstrué peut réduire l’efficacité du tirage de la cheminée, entraînant une combustion incomplète du bois et augmentant ainsi les émissions de monoxyde de carbone — un gaz toxique — à l’intérieur de votre demeure.

- Vérifier l’état de votre système : un ramonage annuel de la cheminée permet d’inspecter les pièces de votre système de chauffage au bois et de les réparer ou de les remplacer, au besoin.

Pourquoi effectuer le ramonage de votre cheminée au printemps?

Le printemps est la saison parfaite pour effectuer le nettoyage et l’inspection de votre cheminée, car c’est un moment où les dépôts de créosote et autres résidus potentiellement dangereux sont encore faciles à déloger. De plus, avec l’air humide de l’été, ces dépôts peuvent provoquer la corrosion de certaines pièces de votre installation de chauffage, s’ils ne sont pas éliminés avant la saison chaude.

Les principales étapes du ramonage de votre cheminée

L’hiver tire à sa fin? C’est le temps de planifier le ramonage de votre cheminée. Pour avoir la certitude que le travail est bien fait, il est recommandé de faire appel à un professionnel. Toutefois, si vous souhaitez effectuer cette tâche vous-même, voici les étapes importantes à suivre :

1. La préparation

Avant de vous mettre à la tâche, préparez l’espace autour de votre cheminée. Dégagez tous les objets et les meubles et protégez le plancher, les tapis et les surfaces à proximité de l’âtre en les couvrant de bâches ou de couvertures.

2. L’inspection initiale

Jetez un coup d’œil à votre cheminée afin de vérifier son état et d’évaluer la quantité de résidus de combustion accumulée.

3. La protection et l’équipement

Protégez-vous des substances dangereuses en portant l’équipement de protection adéquat : une combinaison, des gants, des lunettes de protection et un masque. Procurez-vous une brosse de ramonage spécialement adaptée à votre type de cheminée.

4. Le brossage

Brossez vigoureusement et minutieusement tous les éléments : la cheminée, les tuyaux de raccordement et les conduits de fumée. Nettoyez tant leur intérieur que leur extérieur. Consultez le manuel d’entretien du fabricant pour un brossage adéquat et complet.

5. Le nettoyage des résidus

Assurez-vous de bien ramasser puis d’éliminer les résidus récoltés lors du brossage.

Rappel important : si votre cheminée a été utilisée récemment, vous devez prendre des précautions pour jeter les cendres de manière sécuritaire. Il est notamment crucial de les manipuler à l’aide d’une pelle en métal et de les conserver à l’extérieur de la maison dans un contenant d’entreposage adéquat.

6. L’inspection finale

Une fois le brossage et le nettoyage complétés, vous pouvez faire inspecter votre installation de chauffage au bois par un professionnel. Ce dernier pourra vérifier que votre cheminée est bien propre et vous signaler la présence de dommages qui requièrent la réparation d’un élément, s’il y a lieu.

Laissez les experts faire le travail!

Puisqu’il s’agit d’une tâche d’entretien qui doit être accomplie de manière méthodique et précise pour assurer votre sécurité et celle de votre famille, la solution la plus efficace pour ramoner votre cheminée est de faire appel à un professionnel. Parfaitement outillé pour effectuer le travail, il saura exactement comment s’y prendre et pourra profiter de l’occasion pour inspecter et réparer votre installation de chauffage, au besoin.

Assurance habitation et chauffage au bois : quand faut-il parler à votre assureur?

Pour vous offrir la meilleure protection contre les risques associés à votre installation de chauffage au bois, votre assureur en assurance habitation doit connaître l’usage que vous en faites et la fréquence à laquelle vous l’utilisez. Il est également essentiel de communiquer avec lui si votre foyer ou votre poêle au bois devient votre système de chauffage principal ou si l’utilisation que vous en faites change pour toutes autres raisons (par exemple vous décidez de condamner votre foyer ou d’opter pour une autre méthode de chauffage). Ces changements pourraient avoir une incidence sur votre police d’assurance habitation, c’est pourquoi il est important d’en informer votre assureur afin qu’il ajuste votre contrat de manière à l’adapter à votre situation.

