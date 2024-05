Les déchets, ça ne disparait pas par magie !

«Abracadabra…» Chaque semaine, les matières que vous mettez au chemin pour la collecte semble disparaitre comme par magie. Mais, entre nous, les déchets, ça ne disparaît pas par magie!

Il n’y a pas de formule magique pour gérer toutes ces matières que vous jetez jour après jour. Imaginez, si chacun devait conserver les matières chez soi, si tous les services mis en place n’existaient pas. Notre milieu de vie serait bien différent et pas pour le mieux.

Alors, une fois que votre bac roulant a été vidé dans le camion, même si cela semble être la fin, ce n’est que le début du processus pour vos matières résiduelles. Les enjeux, tout comme les obligations réglementaires, sont nombreux pour s’assurer que ces matières iront au bon endroit pour éviter de polluer notre environnement.

Et tout part de chez vous et du bon geste de tri que vous aurez fait … ou pas.

Au Témiscouata, chaque semaine les camions du transporteur SSAD circulent pour collecter près de 11 000 bacs roulants et 950 conteneurs. Chaque année, ils parcourent ainsi près de 8 fois le tour de la Terre, juste pour notre région, pour transporter 10 000 tonnes de matières résiduelles.

Comme on peut s’en douter, tout cela coûte cher et l’enfouissement des déchets représente aussi une part importante de vos taxes de service. Gérer ces matières nous coûte plus de 5,5 millions de $ chaque année, alors non, les déchets ça ne disparaît pas par magie.

Heureusement, il existe une panoplie de services, accessibles facilement, pour vous permettre de faire le bon geste, pour limiter notre impact sur l’environnement et, collectivement, pour éviter des dépenses inutiles.

Suivez les prochaines chroniques mensuelles qui seront publiées pour en apprendre davantage et devenir un citoyen(e) plus écoresponsable. Vous verrez, c’est facile d’utiliser les services disponibles.