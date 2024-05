Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata présente Julia Bossé 

Julia Bossé est propriétaire de Julia service traiteur. Sa mission est de permettre aux gens de manger savoureusement des mets de qualités, tout en sauvant du temps.

Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat ?

Dès mon très jeune âge, j’étais passionnée par la nourriture. Lorsque j’allais dîner chez ma grand-mère, elle nous préparait toujours une table spectaculaire et je pouvais voir dans ses yeux le bonheur que cela lui procurait. Ma grand-mère, qui a également été en affaires, me disait que servir les gens était le plus beau métier du monde. Chez-nous, on aime se rassembler et bien manger, de fil en aiguille, j’ai donc, appris à cuisiner. J’ai été très chanceuse, ma mère me laissait cuisiner et elle me procurait tous les ingrédients dont j’avais besoin pour mes créations. Plus tard, j’ai entrepris des étudies au cégep mais je ne m’y sentais pas à ma place, jusqu’à temps que je commence à travailler comme cuisinière dans un restaurant du coin. C’est alors que ma passion est née et mon projet de service traiteur a commencé à se concrétiser.

Plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur ? Quelles sont les qualités qui t'ont permis de te lancer dans ce défi ?

Je me voyais faire une grande carrière, malheureusement, l’école n’était pas faite pour moi. J’avais toujours mille et un projet. Je m’impliquais dans tout et j’adorais les défis. J’ai longtemps cherché le bon domaine, donc j’ai songé à mon entreprise plusieurs années. Je crois que les plus grandes qualités qui m’ont permis de me lancer sont le courage et la résilience. Il faut être patient et courageux pour se lancer en affaires. J’y croyais et personne n’aurait pu me dire le contraire. On doit être persévérant et débrouillard sinon, il serait trop facile d’abandonné.

Décris-nous en quelques lignes ton projet :

Mon entreprise offre plusieurs services diversifiés, que ce soit pour les mets préparés, les cocktails dînatoires, les boîtes à lunchs et les buffets chauds ou froids, je souhaite faire découvrir de nouvelles saveurs, via nos mets. Nous offrons aussi un service de comptoir lunch au Club de Golf de la Vallée du Témiscouata (juin à octobre) ainsi qu’un service de traiteur spécialisé aux gens du Témiscouata. Il est aussi possible de réserver notre salle de réception avec service de bar pour toutes sortes d’événements.

Qu'est-ce qui te fait le plus "tripper" d'avoir ton entreprise ?

Ce qu’il me fait le plus ‘’tripper’’ est de pouvoir transmettre ma passion aux gens, de voir leurs yeux s’illuminer lorsque je leur fais goûter un nouveau plat ou lorsque nous les accueillons. C’est aussi de pouvoir vivre de ma passion : la cuisine. En entreprise, nous faisons face à plusieurs problèmes, les surmonter est une fierté. C’est ce qui nous pousse à nous dépasser continuellement.

Quels sont les avantages d’avoir choisi l’entrepreneuriat selon toi ?

L’avantage est sûrement le même que pour plusieurs : pouvoir créer mon horaire selon mes besoins et prendre moi-même les décisions. Comme entrepreneur, j’ai beaucoup de travail, mais travailler avec son cœur et aimer ce que l’on fait, ça n’a pas de prix.

Quels sont les avantages d’avoir une entreprise basée au Témiscouata ?

Je trouve que le Témiscouata est une région de cœur, les gens sont généreux et sont très soucieux des entreprises du coin. La population est ouverte à goûter de nouvelles choses, et elle est toujours prête à nous encourager.

Pourquoi les gens devraient découvrir ton entreprise ?

Parce que la cuisine chez-nous, c’est plus qu’une passion; c’est la recherche des saveurs, c’est l’originalité des plats, c’est un service personnalisé selon vos besoins! Il nous fera plaisir de répondre à vos demandes et de vous accueillir!