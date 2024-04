Astuces pratiques pour ménage du printemps brillant et écologique

L’arrivée du printemps marque l’incontournable rituel du ménage printanier. Pour garantir un nettoyage efficace et respectueux de l’environnement, suivez nos astuces pour libérer votre espace, nettoyer sans gaspiller et entretenir votre terrain de manière écologique.

ADIEU AU SUPERFLU!

Le ménage de printemps est l’occasion parfaite pour se débarrasser du superflu. Trois stratégies vous permettront de désencombrer votre domicile sans encombrer vos vidanges! Tout d’abord, réparez vos objets brisés lors des événements « Répare tes trucs » ou faites appel à un professionnel pour prolonger leur durée de vie. Ensuite, donnez ou vendez les articles superflus sur des sites en ligne, dans des friperies ou lors d’une vente de débarras. Enfin, une visite à l’écocentre est essentielle pour vos matériaux, qu’ils soient en bon ou mauvais état.

NETTOYER EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Le ménage printanier ne saurait se faire sans un bon nettoyage, mais cela ne signifie pas gaspiller l’eau ou utiliser des produits toxiques à l’excès. Économisez l’eau en utilisant un seau ou de l’eau de pluie pour le nettoyage de votre voiture et optez pour un bon vieux balai pour votre entrée. Choisissez des produits ménagers biodégradables avec la certification Écologo ou consultez Internet pour fabriquer les vôtres avec des ingrédients naturels de votre cuisine comme le citron, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, etc. N’oubliez pas de trier vos déchets correctement en utilisant les bacs brun, bleu, noir/vert et l’écocentre pour minimiser votre impact environnemental.

UN GAZON BIENVEILLANT

Après un hiver monotone, l’entretien du terrain est attendu avec impatience. Optez pour des pratiques respectueuses de l’environnement.

- Défi Pissenlits : Retardez la tonte de votre gazon pour laisser éclore temporairement les fleurs de pissenlits. Cette pause permettra aux abeilles et autres pollinisateurs de se nourrir de cette précoce et précieuse source de nectar pour débuter avec force la saison de pollinisation nécessaire aux fruits et légumes.

- Herbicyclage : Laissez les retailles de gazon sur la pelouse pour améliorer la qualité du sol et préserver son humidité, accroître la résistance de votre pelouse ainsi que réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport ou à l’enfouissement.

Bon ménage printanier brillant et écolo!

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et Les Basques