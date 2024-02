CSC Portes et Fenêtres : 10 ans sous la direction de Steven Michaud

Depuis 2011, CSC Portes et Fenêtres s’est affirmée comme un chef de file dans la vente, l’installation et l’entretien de portes et de fenêtres dans tout le KRTB.

Passionné par les métiers de la construction, Steven Michaud a racheté CSC Portes et Fenêtres en mars 2014, saisissant l’opportunité de revenir dans sa région natale. «J’ai toujours su que j’allais avoir une entreprise, j’ai ça en moi.»

Ce qui a débuté comme un projet prometteur est devenu, au fil des années, un synonyme de qualité, d’innovation et de service exceptionnel. L'achat de matériel roulant a marqué une étape clé, permettant d'augmenter le volume des ventes et de consolider la réputation de CSC Portes et Fenêtres. L’équipe en place est aussi une grande fierté pour Steven Michaud, c’est comme une grande famille.

L’entreprise, reconnue pour son approche personnalisée et la qualité de ses produits, offre une gamme complète de portes, fenêtres, vitres thermos et de rampes en verre pour tous les types de projets de rénovation ou de construction.

Que vous rêviez d’une porte d'entrée majestueuse, de fenêtres qui illuminent votre intérieur ou de portes-fenêtres pour un accès fluide à l'extérieur, l’équipe d'experts de CSC Portes et Fenêtres saura transformer vos idées en réalité.

«Tous les jours, on fait quelque chose de nouveau. Au fil des projets, on se bâtit des contacts et les gens entendent parler de nous par le bouche-à-oreille», explique le propriétaire Steven Michaud. En été, CSC Portes et Fenêtres compte sept employés expérimentés et dévoués qui font partie de l’équipe depuis plusieurs années.

ALLIER MODERNITÉ ET SÉCURITÉ

Pour son 10e anniversaire, l’entrepreneur général met en lumière une nouvelle facette de son expertise : la vente et l’installation de rampes en verre. Cette solution moderne allie sécurité et esthétique élégante tout en ajoutant de la valeur à une propriété.

«Cela permet de conserver la vue sur le paysage et c’est particulièrement sécuritaire pour les propriétaires de piscines, puisqu’on voit ce qui se passe en tout temps. C’est ce qui se fait de mieux présentement, et il n’y a pas une grosse différence de prix comparativement à une clôture en aluminium», résume Steven Michaud.

SERVICE CLÉ EN MAIN

Son équipe a d’ailleurs développé un service qui prend en charge chaque étape du processus, de la vente jusqu’à l’installation des produits, sans intermédiaire ni tracas. «Quand les clients appellent ici, il n’y a plus aucun casse-tête. Nous prenons les mesures nous-mêmes, nous faisons la commande et nous l’installons», résume-t-il. Choisir CSC Portes et Fenêtres, c’est opter pour la tranquillité d’esprit.

L’entreprise propose aussi des services de rénovation résidentielle et commerciale variés. Elle compte parmi ses plus récentes réalisations hivernales: l’intérieur de la Pizzéria des Battures à Notre-Dame-du-Portage, l’Auberge du Pub, située près du Pub O’Farfadet, sur la rue Lafontaine et elle est présentement en chantier à l’Auberge sur Mer.

Que vous envisagiez une mise à niveau de vos portes et fenêtres, l'installation de rampes en verre ou un entretien régulier pour préserver la beauté de votre espace, l'équipe dédiée de CSC Portes et Fenêtres est prête à vous accompagner dans chaque étape de votre projet. La salle de montre au 604, boulevard Armand-Thériault vous accueille à l’année!