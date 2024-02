La relâche au Parc du Mont-Saint-Mathieu

La station de glisse du Parc du Mont-Saint-Mathieu est ouverte en continu du 29 février au 10 mars. Les élèves en relâche scolaire pourront inviter leurs parents et amis à venir glisser : En ski, en planche ou en tubes, tous les moyens sont bons pour s’amuser au Parc du Mont-Saint-Mathieu.

Sous ce chapeau festif, la station en profite pour inaugurer, cet hiver, ses nouvelles infrastructures :

• Tableau lumineux : l’ouverture ou la fermeture des pistes et sous-bois est désormais clairement indiquée, en rouge ou en vert, selon l’état des conditions de neige dans les pistes. Très pratique pour se lancer sur les pistes en toute sécurité.

• Bandes dessinées pour autoapprentissage : deux panneaux d’exercices illustrés sont installés en bas de la pente-école pour que tous les débutants puissent s’initier de manière autonome aux premiers rudiments du ski et de la planche à neige. Conçus par l’École de glisse, débutez votre sport préféré en toute sécurité!

• Chemin du renard : un nouveau parcours ludique a été tracé pour initier les tout-petits à pratiquer leurs virages. Suivez les amis du renard dans le boisé de l’Invitante!

• Parc à neige : le SnowPark PremierTech s’est agrandi et a acquis 6 nouveaux modules qui permettent à nos téméraires de s’amuser avec plus de variantes. L’essayer, c’est être conquis par les acrobaties !

En plus d’accueillir ses visiteurs dans des unités d’hébergement de type Coolbox au pied des pentes, la station offre aussi deux sentiers d’ascension pour le ski de randonnée et des sentiers de raquettes.

PRINTEMPS ACTIF

Plus tard, en mars et avril, l’équipe propose plusieurs activités familiales et évènements publics : une randonnée de raquettes en fin de journée, des épreuves de vitesse et d’acrobatie en planche et en ski (SkiCross, BoarderCross), un souper-bénéfice pour la patrouille et… le retour de la fameuse Traversée du lac.

De plus, on recevra aussi des organisateurs de l’extérieur : la populaire activité d’initiation à la glisse Ma première fois de Maneige est encore prévue, le Club alpin organise à nouveau sa compétition annuelle, la série Trail polaire Gaspésie revient avec sa course à pied en montagne et l’ASSQ (Association des stations de ski du Québec) s’arrête chez nous dans le cadre de sa tournée sécurité «maneige».

Le Parc du Mont-Saint-Mathieu a su démarrer une saison bien enneigée malgré la mauvaise humeur de Dame nature en décembre : bénéficiant d’un enneigement intensif en continu (ou presque!), d’un entretien hors pair par son nouveau dameur Bison X, la station est la seule de l’est du Québec à avoir été ouverte pour la période des fêtes en décembre 2023 et demeure la seule à offrir d’excellentes conditions de glisse à ce jour.