Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata présente Éliane Gevry Boucher

Propriétaire de Si c’pas ça la vie, ferme diversifiée écoresponsable, Éliane a su développer une entreprise qui lui permet d’arrimer ses deux passions : la nature et l’alimentation. Elle nous offre la possibilité de s’approvisionner, au Témiscouata, en produits frais, locaux et sains.

Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat ?

Mon parcours est plutôt éclectique. J'ai d'abord étudié en Technique de design d'intérieur après mes études secondaires. Très tôt dans ma nouvelle carrière, j'ai réalisé que j'avais besoin de découvrir autre chose, de me découvrir moi. J'ai donc choisi de partir voyager à travers le globe de façon intermittente pendant 4 ans. C'est là que j'ai vraiment reconnecté avec la nature et ma passion pour l'alimentation. De retour au Québec, j'ai décidé de faire un retour aux études en Gestion et technologies d'entreprise agricole - profil maraîchage biologique à Victoriaville - pour m'outiller davantage sur la gestion d'entreprise dans un domaine qui me passionne. Ça a bien fonctionné puisqu'au bout de cette technique, j'avais un plan d'affaires en main pour démarrer ma propre ferme maraîchère !

Plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur ? Quelles sont les qualités qui t'ont permis de te lancer dans ce défi ?

Je pense avoir toujours su que j'allais devenir entrepreneure. L'autonomie, la débrouillardise et le souci du travail bien fait m'ont très vite donné confiance en mes capacités entrepreneuriales. Par contre, il n'y a pas que des qualités qui m'ont menée jusque-là ! Je crois que certains traits souvent perçus comme des défauts peuvent nous guider vers un avenir d’entrepreneur : être têtue, avoir de la misère avec l'autorité, être éparpillée, etc. Avec le temps et l'expérience, on peut apprendre à apprivoiser ces défauts et les utiliser à notre avantage.

Décris-nous en quelques lignes ton projet :

Si c'pas ça la vie ! - Ferme diversifiée écoresponsable, c'est une ferme de proximité à échelle humaine, située à Saint-Pierre-de-Lamy qui propose une grande diversité de produits agroalimentaires, principalement des légumes de qualité et d'une fraîcheur incomparable cultivés de façon écoresponsable. Abonnements à la ferme, marchés publics et épiceries, l'accessibilité et la flexibilité sont mis de l'avant pour nourrir sainement les gens de la région.

Qu'est-ce qui te fait le plus "tripper" d'avoir ton entreprise ?

Voir que mon projet répond à un réel besoin dans la communauté et répand la joie dans les cœurs et les bedons des petites et grandes personnes ! Le terme "fermière de famille" définit vraiment le lien privilégié que j'ai avec ma clientèle.

J’ai aussi la liberté de faire mon propre horaire, de créer mon propre mode de vie, de me sentir utile en répondant à un besoin dans ma communauté et d’exprimer une partie de moi à travers un projet qui m’allume.

Quels sont les avantages d’avoir une entreprise basée au Témiscouata ?

Selon moi, le Témiscouata est une région en pleine dynamisation, ce qui la rend super intéressante d'un point de vue entrepreneurial. Les besoins, les habitudes et les intérêts de la population se transforment et laissent place à la création d'entreprises différentes sur le territoire. D'ailleurs, les programmes d'aide aux entreprises se transforment aussi et la région a la chance de bénéficier de plusieurs organismes motivés à aider les entrepreneurs dont le CJE, la MRC et la SADC. Il suffit de cogner aux bonnes portes.

Pourquoi les gens devraient découvrir ton entreprise ?

À la ferme Si c'pas ça la vie ! la diversité et la flexibilité sauront vous convaincre que manger sainement et localement peut-être facile et accessible ! Que ce soit en abonnement à la ferme, dans les marchés publics ou en épicerie, la qualité et la fraîcheur de nos produits est incomparable. Un vieil adage dit : Au moins un jour dans ta vie, tu auras besoin d'un médecin, d'une policière ou d'un avocat, mais tous les jours, trois fois par jour, tu auras besoin d'une agricultrice ! Pensez à nous pour vous approvisionner en produits frais, locaux et sains.