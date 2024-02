Un bâtiment moderne et adapté aux besoins municipaux

Le nouveau garage municipal de Saint-Jean-de-Dieu ne passe pas inaperçu. Les travaux, qui avaient été amorcés au printemps dernier, sont maintenant complétés.

Construit dans les années 60, l’ancien garage, désuet, ne répondait pas aux normes, en plus d’être mal isolé. Cette cure de rajeunissement du garage municipal de Saint-Jean-de-Dieu était souhaitée par la Municipalité, et ce, depuis plusieurs années.

En octobre 2022, les élus de Saint-Jean-de-Dieu ont autorisé le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation du projet de réfection de son garage municipal. Quelques mois plus tard, soit en février 2023, la Municipalité a reçu le feu vert pour débuter les travaux. L’entrepreneur Marcel Charest et Fils Inc. de Saint-Pascal était le plus bas soumissionnaire, avec 2 727 000$.

Pour le projet dont le coût total s’élève à plus de trois millions de dollars, Saint-Jean-de-Dieu a réussi à obtenir une subvention de 82 % pour l’ensemble du coût admissible. Une aide équivalente à plus de deux millions de dollars, grâce au Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM).

Ainsi, l’ancien garage a entièrement été démoli, puis reconstruit, avant d’être rattaché au bâtiment de l’ancienne caserne incendie qui, lui, a été rénové. «Tout s’est bien déroulé. On est contents», soulignent fièrement le maire de Saint-Jean-de-Dieu, Jean-Claude Malenfant, et le directeur général, Marc Morin. Toujours situé sur la rue Principale Sud, le nouvel édifice est maintenant adapté aux besoins de la Municipalité.

Chaque élément du nouveau bâtiment a été soigneusement réfléchi. D’une superficie d’environ 835 m2, il compte six portes. Il offre désormais la possibilité d’entreposer l’ensemble de l’outillage pour le déneigement et l’entretien des routes.

Depuis quelques semaines déjà, le personnel de la voirie et des travaux publics s’approprie ce tout nouveau garage municipal. Les employés bénéficient d’un environnement de travail beaucoup plus grand, facilitant l’exécution des différentes tâches et opérations mécaniques. Plancher radiant, fosse de réparation, système de ventilation, le nouveau garage municipal de Saint-Jean-de-Dieu est doté d’équipements modernes. Il comprend notamment un bureau administratif, une salle de bain et une salle à diner ou de conférence.

Outre la réfection du garage municipal, un abri à abrasifs routiers et sels de déglaçage PERMODOME a été construit. Sous la forme d’un dôme, le bâtiment, dont la membrane est en toile, sert de lieu d’entreposage. Il contribue à protéger le matériel contre les intempéries et les infiltrations. «C’est assez impressionnant», lance M. Morin.

Au printemps prochain, l’aménagement extérieur du nouveau garage municipal de Saint-Jean-de-Dieu sera achevé. De petits correctifs pourraient également être apportés, à l’intérieur.