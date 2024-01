Un milieu de vie adapté, spécialement aménagé et réfléchi afin de répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap physique, intellectuel ou un trouble du spectre de l’autisme. C’est la mission noble que s’est donnée l’organisme Han-Logement qui travaille actuellement à la réalisation de 24 unités de résidence à Rivière-du-Loup. Un projet à échelle humaine qui sera une valeur ajoutée au milieu louperivois.

Construits sur un terrain situé dans l’entrée ouest de Rivière-du-Loup, au nord du carrefour giratoire, les trois immeubles de 8 logements chacun sont déjà bien en vue et ils accueilleront dans les prochains mois leurs nouveaux locataires.

Sur place, ces derniers se retrouveront non seulement chez eux, mais dans des installations adaptées qui ont été bâties pour répondre à leurs besoins actuels et futurs. Des locaux modernes, lumineux et fonctionnels qui leur permettront une plus grande autonomie au quotidien, et ce, à un cout modeste (qui correspond à 25 % de leur revenu annuel en vertu à leur admissibilité au programme de supplément au loyer). Une solution gagnante à tout point de vue.

«Faire du bien, un logement à la fois, une personne à la fois. C’est ça notre mission!», note fièrement Jean-François Leblanc, directeur de la construction pour Han-Logement.

DES LOGEMENTS ADAPTÉS

À Rivière-du-Loup, chaque immeuble comprendra deux unités 4 ½ et six unités 3 ½ comprenant chacune une soixantaine d’adaptations permettant de faciliter la vie des futurs locataires.

Les cuisines et les salles de bain sont par exemple toutes aménagées spécialement pour faciliter leur utilisation au quotidien. Le four encastré et la plaque de cuisson, fournis, peuvent être utilisés même quand la mobilité est réduite et ils sont entourés de commodités facilitant les déplacements.

Toujours dans ce souci d’accessibilité, les unités sont également équipées d’un emplacement adapté pour installer les futurs ouvre-portes automatiques, de passages et entrées élargis, d’une fenestration plus basse, d’interrupteurs accessibles et d’un éclairage répondant aux besoins du résident.

Selon M. Leblanc, les logements plain-pied sont livrés «clé en main», en règle avec les normes du milieu. Ils bénéficient aussi de l’expertise développée par l’organisme au cours des 20 dernières années. Les aménagements intérieurs et extérieurs sont au gout du jour et les matériaux utilisés sont de grande qualité.

«Notre but, c’est que les résidents soient émus à leur première visite, qu’ils soient fiers d’y habiter», soutient Jean-François Leblanc. «On ne vend pas un rêve, on le réalise.»

Jusqu’ici, les témoignages parlent d’eux-mêmes et prouvent le succès de la démarche. Les locataires qui bénéficient aujourd’hui d’une unité chez Han-Logement estiment qu’ils jouissent d’une plus grande autonomie, d’une estime de soi améliorée et d’une meilleure qualité de vie en général. «Ils nous disent qu’ils se sentent bien, plus libres. Leur logement leur permet de se dépasser et de s’épanouir.»

JOINDRE UNE PETITE COMMUNAUTÉ

Notons que Han-Logement ne s’occupe pas seulement du projet de construction. Une fois le logement livré, l’organisme se fait un devoir de garantir un service irréprochable à sa clientèle.À terme, une équipe locale sera aussi disponible afin de gérer les affaires courantes des immeubles de la région et de répondre aux demandes. En cas de besoins, les professionnels peuvent même offrir des références et diriger les résidents vers des ressources et services externes. C’est non seulement sécurisant pour eux, mais aussi pour leurs proches.

«Faire partie de la famille d’Han-Logement, c’est aussi joindre une petite communauté où il y a beaucoup d’entraide et de respect, résume Jean-François Leblanc. Les résidents ne sont pas laissés à eux-mêmes. Pour nous, c’est très important.»

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

La réalisation des projets de Han-Logement est possible grâce à la concertation des milieux d’accueil, de partenaires financiers comme le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, de la Ville et des donateurs. L’organisme évalue par exemple à 6,3 millions de dollars le projet louperivois et il n’aurait pas été possible sans de nombreux appuis.

Parmi eux, Jean-François Leblanc souhaite mettre en lumière l’ouverture et l’efficacité des élus et de l’administration municipale de Rivière-du-Loup qui ont non seulement offert le terrain de 5 000 mètres carrés (estimé à 750 000$), mais ont permis au projet de prendre vie rapidement. «Le maire, le directeur général, l’équipe à l’urbanisme…Nous devons leur lever notre chapeau. Ils nous ont ouvert la porte et leur contribution a été essentielle», a-t-il mentionné.

M. Leblanc cite aussi la collaboration de l’entreprise locale CB4S et de ses sous-traitants, dont l’implication est immense. «Sans alliés comme les professionnels de l’entreprise, nous ne sommes pas grand-chose […] C’est primordial d’être bien accompagnés et nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expertise de CB4S.»

Dynamique, Han-Logement a l’objectif ambitieux de bâtir 400 logements dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie au cours des 3 prochaines années. Pour 2024, d’autres projets sont déjà en cours dans l’Est-du-Québec, dont à Rimouski et à Mont-Joli.

Il y a là une preuve tangible des besoins criants pour des logements adaptés aux quatre coins de la province, et Han-Logement a la volonté d’y répondre.

Il est possible de joindre Han-Logement au numéro 1 888-833-1244 ou à [email protected]