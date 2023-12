Une salle d’entrainement équipée et de qualité

Depuis maintenant près de huit mois, les résidents des Basques qui souhaitent bouger et améliorer leur forme physique peuvent fréquenter et bénéficier des équipements du tout nouveau Centre de conditionnement physique DESJARDINS. Une salle d’entrainement complètement revue et améliorée qui n’a aujourd’hui rien à envier à celles disponibles dans de plus grands centres urbains.

Située maintenant au 20 rue de la Congrégation, au centre-ville de Trois-Pistoles, la nouvelle salle détonne de celle qui était proposée il y a quelques mois à peine à l’étage de la piscine régionale des Basques. Les membres profitent aujourd’hui de zones dédiées à l’entrainement cardiovasculaire et à la musculation. Surtout, ils tirent avantage d’une large gamme d’équipements de qualité. Il s’agit d’un beau plus pour la collectivité.

Des tapis roulants, des appareils elliptiques, des rameurs, une machine à monter les escaliers et une dizaine de vélos stationnaires meublent l’espace de cardio qui peut d’ailleurs accueillir des activités de groupes. Même un coin destiné aux étirements et à la mobilité, avec tapis, élastiques et système d'entraînement TRX, a été aménagé.

Du côté de la musculation, les adeptes retrouveront tout le nécessaire pour accomplir des entrainements diversifiés et complets. Au-delà des poids et haltères classiques, le gym offre aussi une dizaine d’appareils spécialisés permettant d’isoler les muscles du haut et du bas du corps. Au centre de l’espace trône d’ailleurs une multi-station qui permet l’exécution de plusieurs exercices différents et complémentaires.

Le nouveau centre de conditionnement physique se distingue également de son prédécesseur par les différents services qu’il offre à sa clientèle en pleine progression. Les membres peuvent compter sur des vestiaires et salles de bain adaptés, mais également sur un système d’air climatisé qui ne sera pas de refus en saison estivale. Autre nouveauté : la salle est maintenant disponible 24 h/24 grâce à un système de puce électronique. Un ajout très apprécié qui a permis au centre de gagner une centaine de nouveaux membres depuis son ouverture.

La salle d’entrainement est administrée par Guylain Landry, un homme actif et formé, qui saura conseiller et accompagner les membres dans l’atteinte de leurs objectifs grâce à des programmes personnalisés en musculation, conditionnement physique et course à pied.

Pour les personnes intéressées, différents cours de groupe seront également organisés dès janvier 2024. Une activité de cardio-vélo sera offerte les lundis et mercredi (10h30 à 11h30 et 18h à 19h), ainsi que les mardis et jeudis (entre 17h à 18h), du 8 janvier au 14 mars. Coût : 190 $ plus taxes (2 cours/sem.) ou 140 $ plus taxes (1 cours/sem.).

Une activité de cardio-exercice, qui allie entrainement dynamique et développement de la force musculaire, sera aussi disponible les lundis et mercredis (entre 17 h et 17 h 45), du 8 janvier au 13 mars. Coût : 180 $ plus taxes (2 cours/semaine).

Enfin, une activité de course à pied pour débutant sera offerte à travers l’encadrement d’un expert qui cumule 45 ans d’expérience. La durée du programme est de 21 semaines, à raison de 3 séances par semaine. Coût : 300 $ plus taxes.

Le conseil d’administration du Centre de conditionnement physique des Basques est formé de Mario Bérubé (président), Nicole Blier (vice-présidente), Samuel Laforest (secrétaire), Yvanho Rioux (trésorier), ainsi que des administrateurs Denis D’Amours, Myreille Brochu, Stéphane Pépin, Danny Larrivée et France Côté.

Le projet a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires, dont la MRC des Basques, via son Fonds de vitalisation, la Ville de Trois-Pistoles, la Caisse Desjardins des Basques, la Fromagerie des Basques, l’entreprise Nokomis, la pharmacie Brunet David A. Sanchez E. & David E. Camargo, l’entreprise Pro Armature et le Groupe CAMBI.

Pour informations, contactez le 418-857-2453.