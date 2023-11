Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata présente Janie Patoine

Janie Patoine, peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat ?

J'ai toujours aimé prendre soin des autres, même depuis mon plus jeune âge. M'occuper des animaux et des gens autour de moi a toujours été une priorité pour moi. Étant très empathique et ayant vraiment ce besoin d'aider, je me suis dirigée vers les soins infirmiers lors de mes études post-secondaires. J'ai énormément apprécié le contact et la relation avec mes patients. Cependant, il me manquait toujours un petit quelque chose pour me sentir comblée. Ayant toujours été entourée d'animaux et de nature, un jour j'ai vu passer une publicité sur la formation en zoothérapie. Immédiatement, il y a eu un déclic dans ma tête, je venais de trouver ma vocation. C'est ainsi que je me suis inscrite à l'AEC en zoothérapie au Cégep de La Pocatière. Parallèlement à ce retour aux études, j'ai démarré une entreprise dans un Ranch que je louais. Une école d'équitation, des camps de jour, des fêtes d'enfants et le service de pension ont alors vu le jour. Transmettre ma passion à des jeunes et tenter d'allumer en eux une flamme était mon rêve. Toute petite, lorsque j'ai découvert l'équitation, un monde nouveau et meilleur s'était ouvert à moi. N'ayant plus d'établissement de ce type dans la région, je voulais permettre à des enfants, des adolescents et même des adultes de découvrir les bienfaits de l'équitation et du contact avec les chevaux. À la fin de ma formation en zoothérapie, ce service qui est offert en individuel ou en groupe s'est ajouté aux services déjà existants. Les clients peuvent venir au Ranch dont je suis maintenant propriétaire ou encore je me déplace dans leurs milieux. Je fais partie d'une famille où l'entrepreneuriat est présent depuis plusieurs générations. Mon arrière-grand-père avait sa boutique de portes et fenêtres et mon grand-père possédait un magasin général qui a été repris par mes parents. Le fait de pouvoir offrir aux gens un service à notre image et qui représente nos valeurs est un motivateur important je crois.

Plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur ? Quelles sont les qualités qui t'ont permis de te lancer dans ce défi ?

Comme mentionné précédemment, j'ai grandi parmi plusieurs entrepreneurs. J'ai toujours eu cette idée derrière la tête, mais je ne savais pas précisément ce que je voulais faire. Chaque fois que je faisais un travail, l'idée me venait en tête d'être mon propre "patron". Je crois que la plus grande force que j'ai eu lors du démarrage de mon entreprise est de croire à tout prix en mon projet. Je voulais offrir ce type de service aux gens de ma région. Je voulais faire connaître le sport qu'est l'équitation et tout le bénéfice du contact avec les animaux et la nature. Toutes mes décisions initiales ont été prises en fonction de mon projet car je croyais fermement à mon idée.

Bien sûr, beaucoup de travail physique, de planification, de rencontres, de rédaction pour le plan d'affaires et tout ce qui entoure le démarrage d'une entreprise ont été nécessaires. Je n'ai jamais compté mes heures et j'ai toujours tenté d'exercer toutes mes tâches avec passion.

Décris-nous en quelques lignes ton projet :

Ranch Ô Épinettes est une école d'équitation qui offre maintenant des cours privés ou en groupe, des camps de jour pour enfants ou adolescents, le service de pension, l'élevage de chevaux, l'entrainement de chevaux et une option scolaire équitation au niveau secondaire. Notre objectif est de faire développer aux clients les aptitudes nécessaires en lien avec les chevaux et l'équitation mais qui également se transposent dans leur vie quotidienne. Pensons à l'empathie, la communication respectueuse, l'affirmation de soi, etc. Zoothérapie Janie est une entreprise qui offre des services en zoothérapie pour les clientèles de 0-99 ans. Nous pouvons intervenir en individuel avec une personne pour l'aider à atteindre ses objectifs. Nous pouvons aussi intervenir en groupe dans des classes scolaires ou des organismes. Nos services peuvent s'inclure en collaboration avec tous les professionnels (ergothérapeutes, physiothérapeutes, médecins, orthophonistes, éducateurs spécialisés, enseignants, etc.). Des visites animalières sont aussi disponibles. J'en profite également pour définir ce qu'est la zoothérapie. Pour pouvoir parler de zoothérapie il y a 3 critères essentiels à respecter : avoir un intervenant formé (toujours important de valider la formation, l'adhésion à la corporation des zoothérapeutes du Québec et les assurances professionnelles en vigueur avant d'engager quelqu'un), un animal formé et sélectionné et un ou des clients qui présentent un besoin. Il faut comprendre que l'animal agit comme motivateur pour que la personne amorce des changements ou acquiert des compétences qui pourront l'aider dans sa vie quotidienne. L'animal ne juge pas et permet de créer des liens plus facilement.

Qu'est-ce qui te fait le plus "tripper" d'avoir ton entreprise ?

Le fait d'apporter de la douceur et du positif dans la vie des gens. C'est le moteur de mes actions et mon entreprise me permet de réaliser cela à tous les jours. De plus, cela me permet de toujours personnaliser le service que j'offre à tous mes clients, ce qui est extrêmement important pour moi.

Quels sont les avantages d’avoir une entreprise basée au Témiscouata ?

La région du Témiscouata est ma région natale, j'y suis très attachée. J'adore ses forêts, ses montagnes, ses lacs, ses vallées et ses champs. Je suis reconnaissante de pouvoir exercer dans ma région. Nous sommes une petite communauté et l'entraide est présente. Par mon travail, j'ai l'impression de redonner à ma communauté.

Pourquoi les gens devraient découvrir ton entreprise ?

Parce que personne n'est insensible au contact des animaux. Tout le monde connait quelqu'un qui pourrait bénéficier des services d'intervention en zoothérapie. Venez découvrir l'équitation seul, entre amis ou en famille, faites bénéficier la classe de votre enfant d'une séance de zoothérapie de groupe, offrez une visite animalière à un parent âgé ou en fin de vie pour un beau moment de douceur.

