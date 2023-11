Votre solution en construction et en rénovation depuis déjà 5 ans

Voilà maintenant cinq ans que le propriétaire de RML Construction, Richard Lavoie, s’est lancé en affaires. Un saut dans le vide qu’il ne regrette en rien et qui réjouit aujourd’hui la clientèle locale à la recherche d’un entrepreneur général qualifié et expérimenté. La jeune entreprise est synonyme de minutie, de travaux bien faits et de relations de confiance avec ses clients depuis le jour 1.

Fondée en 2018 à Cacouna, RML Construction bénéficie des 25 ans d’expérience de son propriétaire dans le milieu de la construction, que ce soit dans les maisons usinées, la rénovation résidentielle ou la construction commerciale. Elle œuvre sur tout le territoire du KRTB où elle a déjà acquis une réputation d’excellence.

Que vous souhaitez mettre en œuvre des travaux résidentiels, commerciaux ou agricoles, RML Construction saura relever le défi, grâce à son savoir-faire et sa grande polyvalence. Projets de rénovations intérieurs, revêtement extérieur, toiture, porte et fenêtres, isolation, agrandissement...l’entreprise aborde chacun des mandats avec méthode, efficacité et intégrité. Un coup d’œil à ses réalisations vous convaincra.

«On fait de tout», confirme Richard Lavoie. «Il n’y a pas de trop petits ou trop grands projets. Nous sommes la solution pour vos besoins en construction et en rénovation.»

S’il soutient avoir une expertise dans la finition intérieure et extérieure, l’entrepreneur général ne cache pas qu’il s’épanouit aussi dans la concrétisation de projets d’envergure. Ceux de la pharmacie Familiprix de Cacouna et du bâtiment de l’entreprise Batteries Expert de Rivière-du-Loup en sont de beaux exemples. La réalisation récente d’un bâtiment agricole de grande superficie dans le secteur de Saint-Pascal illustre aussi toutes les compétences de son équipe.

Depuis 2018, RML Construction est en constante progression. Le premier coup de marteau, donné il y a déjà cinq ans, a mené à la livraison de centaines de projets, et ce, au plus grand plaisir des clients. Cet été, l’entreprise rassemblait l’expertise de cinq travailleurs dynamiques, passionnés et méthodiques.

«Nous aimons les défis et l’objectif demeure le même chaque fois : répondre aux plus grandes exigences de la clientèle», décrit Richard Lavoie. Il remercie d’ailleurs sa conjointe,

ÉCOUTE ET DISPONIBILITÉ

Selon M. Lavoie, RML Construction se distingue non seulement par la qualité du travail réalisé, mais également par la communication constante qu’il entretient avec ses clients. L’entrepreneur se fait un devoir d’être disponible et accessible sur le chantier tout au long des projets. Un service client, très apprécié, qui se démarque.

«Les gens trouvent cela sécurisant. Nous sommes à l’écoute de leurs besoins et de leurs demandes en temps réel. Cela nous permet de nous adapter rapidement et de nous assurer de leur plus grande satisfaction», explique Richard Lavoie. Il remercie d’ailleurs ses clients pour leur confiance, ainsi que conjointe pour toutes les heures qu’elle consacre, sans compter, à la comptabilité de l’entreprise.

Propriétaire de sa propre machinerie et de ses équipements spécialisés, RML Construction offre un service clé en main et personnalisé du début du chantier à la livraison finale. Elle collabore étroitement avec les différents professionnels impliqués vers un résultat à la hauteur des attentes. Un projet qui respecte évidemment chacune des volontés de la clientèle, mais aussi les normes et critères du domaine.

RML Construction, c’est tout cela, mais c’est avant tout une histoire de passion pour la construction, la réalisation de projets porteurs et le travail bien fait. Heureusement pour l’entreprise et son équipe, ce n’est qu’un début.