Soutenir et valoriser les élèves d’ici depuis déjà 35 ans 

La Fondation louperivienne d’enseignement primaire et secondaire public (FLEPSP) vient de souffler ses 35 bougies. Depuis plus de trois décennies déjà, l’organisation encourage la réussite sous toutes ses formes et l’épanouissement des élèves de la région dans leurs études, un rôle important dans la communauté éducative qui se poursuit aujourd’hui et dont l’impact est plus concret que jamais.

Fondée officiellement le 30 septembre 1987, date de sa première assemblée générale, la Fondation louperivienne a pris son envol grâce à un groupe de personnes avant-gardistes qui estimaient qu’il était essentiel d’encourager et de soutenir les jeunes dans l’atteinte de leurs objectifs scolaires.

Il importe de souligner qu’il s’agissait alors de la toute première fondation de langue française de ce type à prendre forme au Québec.

Dès ses premiers pas, la Fondation s'est fixé les objectifs d’inciter les élèves à se dépasser, de les encourager à persévérer et surtout de les valoriser dans leurs études. Cette mission a guidé les actions de ses administratrices et administrateurs au cours des trois dernières décennies et c’est toujours le cas actuellement.

Depuis 2021, afin de souligner les efforts soutenus et la détermination des élèves à travers les années de crise sanitaire, la Fondation a fait le choix de se recentrer encore davantage vers la persévérance scolaire. Une décision assumée et éclairée dont le but est simplement de mettre de l’avant celles et ceux qui font preuve d’engagement malgré les difficultés.

«On souhaite leur donner ce petit coup de pouce pour les aider à continuer, leur donner le goût d’aller plus loin», souligne la présidente de la Fondation, Estelle Dupont.

«C’est toujours dans un esprit de motivation et de valorisation de l’élève.»

Dans cet ordre d’idées, les bourses remises annuellement s’adressent dorénavant aux élèves qui ont persévéré dans leurs études, qui ont fourni des efforts constants, qui ont fait preuve de résilience et qui sont des leaders positifs dans leur environnement d’apprentissage.

DES MILLIERS EN BOURSES

En 35 ans, la Fondation louperivienne est fière d’avoir remis plusieurs milliers de bourses à des élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle.

Pour l’année scolaire 2022-2023, c’est une somme de quelque 11 000 $ qui a d’ailleurs été distribuée à plus de 200 élèves du primaire et du secondaire. À la suite d’un concours de dessin autour de la thématique du 35e anniversaire, des prix ont aussi été remis au préscolaire.

La majorité de celles-ci ont été décernées dans le cadre de la soirée de gala annuelle, l’activité principale de la Fondation, qui permet à chaque élève méritant de monter sur une grande scène et d’être applaudi comme il le mérite.

Un moment d’émotion et de grande fierté pour les lauréates et lauréats ainsi que toutes les personnes présentes.

La Fondation louperivienne offre également des bourses lors des soirées méritas de différentes institutions scolaires, dont le Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, le centre d’éducation des adultes de Rivière-du-Loup et l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

S’ajoutent aussi des remises dans le cadre de concours de dessin et d’écriture pour le primaire et le secondaire.

Chaque année, les histoires de persévérance et de détermination des jeunes sont émouvantes, inspirantes, et prouvent, chacune à leur façon, toute la raison d’être de la Fondation.

DES PROJETS POUR L’AVENIR

Tournée vers l’avenir et bien implantée dans son milieu, l’organisation compte continuer de jouer son rôle important dans les communautés de la grande région de Rivière-du-Loup.

Preuve de son dynamisme, elle travaille actuellement sur plusieurs beaux projets qu’elle compte présenter au courant de cette année d’anniversaire. Déjà, une soirée festive a été organisée au printemps et un nouveau site web, une plateforme plus performante et adaptée, a été inauguré.

D’autres belles annonces sont à venir, dont la tenue d’une matinée ciné-famille au mois de novembre prochain.

Pour poursuivre sa mission et arriver à récompenser la clientèle scolaire qui fréquente les écoles publiques de la région, la Fondation louperivienne a toutefois besoin du soutien de donatrices et donateurs. Il est possible de l’aider de différentes façons : en faisant un don directement ou en participant à l’une ou l’autre de ses activités de financement.

En terminant, elle tient à remercier ses précieux partenaires qui, d’année en année, lui permettent d’accomplir sa mission. Un merci spécial au Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

>> UN LANCEMENT AU RAYONNEMENT NATIONAL

Si la Fondation louperivienne jouit aujourd’hui d’une bonne santé financière, c’est qu’elle a été lancée sur des bases solides il y a maintenant 35 ans, puis administrée par la suite avec pondération et professionnalisme. Son financement initial a été assuré par une levée de fonds hors de l’ordinaire : le tirage d’une maison innovante, appelée «La Maison de l’Avenir», et d’un véhicule neuf.

Construite sur la rue des Ormes par les élèves de Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, cette résidence unifamiliale - évaluée à l’époque à 150 000 $ - a fait parler d’elle partout au Québec et a reçu une couverture médiatique nationale. Même le premier ministre Robert Bourassa a appuyé la campagne de financement.

Le projet, soutenu par toute la communauté, incluant la classe politique et les gens d’affaires, a permis de retirer un revenu net de 325 000 $. Un exploit! Cette somme s’est ajoutée au fonds global de la Fondation, dont les intérêts ont servi à aider les jeunes dans la poursuite de leurs objectifs scolaires.

Le succès a été tel que la Fondation a rapidement été en mesure de mettre en place plusieurs projets dont le seul objectif était de donner aux élèves les moyens d’atteindre l’excellence.

Encore aujourd’hui, grâce à un rêve un peu fou, bon nombre de jeunes bénéficient toujours de bourses scolaires.

La Fondation louperivienne a été fondée par des visionnaires, qui ont eu un impact direct sur le milieu de l’éducation régional : Jean-Benoît Thivierge, Jacques Fitzback, Jean-Denis Caouette, Marc Bélanger, Jean-Charles Lévesque, Régis Malenfant, Yves Blanchet (président du tout premier C.A.), Jeannine S. Marquis et Doris Laliberté-Kirouac.

***

Étaient notamment présents au souper-bénéfice du 35e anniversaire de la Fondation Louperivienne,, madame Carmen Breton qui a été présidente pendant plus de 15 ans, ainsi que monsieur Régis Malenfant et madame Doris Laliberté-Kirouac, membres fondateurs. (001)

***

L’activité phare de la Fondation, la soirée de Gala annuel où ont été récompensés quelque 200 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. (002-003-004)