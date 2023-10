Le 100e du Cercle des Fermières de Trois-Pistoles a fait fureur

Le Cercle des Fermières de Trois-Pistoles a célébré en grand son 100e anniversaire. La quarantaine de membres étaient entourées de près de 250 personnes de leur communauté qui se sont déplacées pour la belle occasion le 15 octobre. Cet évènement important dans l’histoire du Cercle des Fermières de Trois-Pistoles s’est déroulé dans la salle Édith-Martin du centre culturel de la ville.

La présidente du Cercle, Claire Dumont, ne s’attendait pas à ce que la fête soit une aussi grande réussite. Les Fermières ne croyaient pas qu’autant de personnes se déplaceraient pour admirer leur travail, échanger et festoyer avec elles. L’activité a été un franc succès, au plaisir des membres qui en sont ressorties le sourire aux lèvres.

Les participants aux célébrations ont pu observer et même acheter les différentes réalisations des Fermières. Ces dernières ont exposé leur travail de dur labeur, ont mis en place un coin tricot-jasette, ont installé des tables garnies de pièces antiques et ont réservé un endroit abordant l’histoire du Cercle. Un gâteau, un vin d’honneur, des tirages et des concours étaient aussi de la partie pour le plus grand bonheur des visiteurs.

«Ça a très bien été, on n’a pas vu l’après-midi passer», confie Mme Dumont. Les Fermières ont aussi pu compter sur la présence de la doyenne du Cercle, Gabrielle B. Dubé, âgée de 96 ans, qui a déjà assuré la présidence de l’organisation.

Nombreux dignitaires ont aussi fait acte de présence, au bonheur des membres, dont le maire de Trois-Pistoles, Philippe Guilbert, le préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, le député fédéral de Rimouski-Neigette - Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas et la députée provinciale de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Amélie Dionne.

Depuis les célébrations, Claire Dumont a reçu de nombreux appels téléphoniques la félicitant. La présidente du Cercle des Fermières souligne toutefois que sans l’apport important de bénévoles, l’évènement n’aurait pas pu connaitre une aussi belle conclusion.

UN INTÉRÊT GRANDISSANT

Dans les dernières années, la présidente a constaté une recrudescence de l’intérêt envers les savoirs des Fermières. Le Cercle a connu un regain d’inscriptions. Même des plus jeunes s’ajoutent aux membres.

Le 100e a permis à plusieurs femmes d’intégrer le groupe. Avec cette magnifique visibilité, les Fermières ont pu rejoindre un pan de la population qui ne connaissaient pas leurs activités.

Les membres du Cercle adorent accueillir des nouvelles à leurs côtés, qu’elles aient ou non de l’expérience. «Il n’y a personne qui n’est pas capable de travailler de ses mains», a confié Mme Dumont.

Un 100e qui a été de toute beauté et garant pour l’avenir du Cercle des Fermières de Trois-Pistoles