Parc canin : un projet rassembleur à Notre-Dame-des-Neiges

Planifié depuis trois ans, le projet d’aménagement d’un parc canin près de la grève Morency à Notre-Dame-des-Neiges, s’est finalement concrétisé au cours des dernières semaines.

Les propriétaires de chiens ont ainsi l’opportunité de faire socialiser leur animal et de travailler sur son comportement dans un endroit tout désigné à cet effet. Le parc, qui comporte deux sections, a été réfléchi afin de permettre deux grandes catégories d’activité canine : la socialisation, dans un petit enclos carré de 15 x 15 mètres et l’activité plus sportive et le repérage olfactif dans un grand espace aménagé à l’anglaise.

À ce jour, 54 225 $ ont été investis dans ce projet, dont 25 000 $ proviennent du soutien financier de la MRC des Basques par le biais du Fonds région et ruralité, volet 4. De plus, l’équipe municipale a pu compter sur le soutien de 3 000 $ de la Caisse Desjardins des Basques. La Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges avait déjà réservé un montant de 10 000 $ afin d’investir dans cette nouvelle infrastructure.

Au départ, ce projet a été fixé dans le plan triennal de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges à la suite d’une proposition des cadets de la Sûreté du Québec en 2020. L’équipe administrative a travaillé d’arrachepied afin de concrétiser sa vision. Elle a mis sur pied un règlement et un code de conduite pour le futur parc canin.

À la limite de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges, l’emplacement situé près de la grève Morency semblait tout indiqué. Des quelque 90 chiens enregistrés à Notre-Dame-des-Neiges, 50 propriétaires résidant dans la portion ouest de la Municipalité, alors que 40 résidents habitent la portion est du territoire, lequel forme un fer à cheval autour de Trois-Pistoles. Tout cela sans compter les nombreux touristes qui fréquentent le parc intergénérationnel et qui pourront par la même occasion utiliser le parc à chiens lors de la période estivale.

La mise en place et l’aménagement du parc canin ont été réalisés par l’équipe des travaux publics de Notre-Dame-des-Neiges à partir du printemps 2023, tant pour l’excavation que pour l’aménagement végétal, l’enlèvement des pierres, le nivèlement du terrain, le drainage et le débroussaillage manuel. L’objectif va bien au-delà du territoire neigeois, les résidents de Trois-Pistoles et de Saint-Simon, ainsi que les gens de passage, peuvent profiter de ces installations qui devraient permettre une accessibilité intéressante pour ces trois territoires voisins.

À noter que les animaux présents dans le nouveau parc canin doivent obligatoirement porter une médaille. Les citoyens peuvent se référer au règlement 500 de la Municipalité pour obtenir davantage d’information. Il est possible d’enregistrer son chien au bureau municipal de Notre-Dame-des-Neiges et à l’hôtel de ville de Trois-Pistoles.