Jeune entrepreneur - Coup de coeur - Zèle Café

Peux-tu nous présenter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à choisir l'entrepreneuriat ?

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été très «foodie» et passionnée par le domaine de l’alimentation. J’aimais aussi beaucoup l’école alors ça allait de soi pour moi de me diriger vers des études universitaires en nutrition. Durant mon baccalauréat, j’ai commencé à faire des voyages en sac à dos un peu partout à travers le monde et c’est à ce moment que mon désir d’avoir ma propre entreprise est née. À force d’ouvrir mes horizons, j’avais plein d’idées de ce que je pourrais moi-même créer ici avec mes connaissances et mon bagage. Je réalisais aussi que la nutrition me passionnait beaucoup mais que le métier en tant que tel ne me permettait pas d’être pleinement sur mon X. Je suis une personne très artistique et créative et ces facettes étaient moins mises de l’avant dans un bureau ou dans un hôpital. C’est à partir de là que le Zèle Café est né, un projet qui m’a permis de réunir mes passions pour les voyages, le café et la bonne bouffe et d’utiliser toute ma créativité !

Plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur ? Quelles sont les qualités qui t'ont permis de te lancer dans ce défi ?

Je crois que j’ai toujours eu une fibre entrepreneuriale à l’intérieur de moi. Quand j’étais au primaire, ma mère m’avait montré comment utiliser sa machine à coudre et je faisais des petites sacoches que je revendais à l’école! Par contre, je n’aurais jamais pensé avoir un restaurant. Je crois que les qualités qui m’ont permis de me lancer dans ce défi sont la confiance en mes idées et la persévérance. Lorsqu’on se lance en affaires, il faut savoir qu’on va rencontrer beaucoup de problèmes en cours de route. J’ai dû refaire mon plan d’affaires et mon concept au compet quelques semaines avant d’ouvrir suite à de nombreuses embuches. Au final, je suis fière de ce que j’ai pu créer alors que j’aurais eu milles raisons d’abandonner.

Décris-nous en quelques lignes ton projet :

Le Zèle Café est une remorque colorée qui propose des repas nutritifs, frais et gourmands et qui est installée de façon permanente au cœur de Pohénégamook.

Ce qui nous distingue est notre offre alimentaire peu commune pour ce genre de commerce et notre menu varié. Nous servons plusieurs sortes de bols repas et de pokés originaux, des sandwichs, des salades, des desserts et une vaste sélection de breuvages chauds et froids décadents dont ceux à base de café sont faits avec notre propre mélange d’espresso torréfié par le Café Tandem à Dégelis.

Ma mission avec le Zèle est de partager ma vision de l’alimentation en tant que nutritionniste. Trop souvent, les gens pensent que de bien manger est synonyme de privation et d’absence de plaisir. Je veux briser cette image là et prouver aux gens que de manger sainement peut être excitant !

Qu'est-ce qui te fait le plus "tripper" d'avoir ton entreprise ?

C’est de voir que mes idées, mes recettes et mes produits permettent de mettre un peu de bonheur et de réconfort dans la journée de mes clients.

Quand les gens viennent nous voir pour nous dire combien ils apprécient leur expérience chez nous, c’est vraiment le plus beau cadeau qui soit ! Aussi, j’aime le fait qu’être entrepreneure me permet de faire plusieurs «métiers» en même temps. Création de contenu pour les réseaux sociaux, développement de produits, gestion des ressources humaines, service à la clientèle, création de site web, comptabilité… Les journées sont très variées et j’adore ça !

Quels sont les avantages d’avoir une entreprise basée au Témiscouata ?

Le Témiscouata attire une clientèle touristique grâce à la beauté de son territoire donc c’est nécessairement positif pour nous, les entreprises d’ici. Aussi, je trouve que les gens du coin encouragent beaucoup local lorsqu’ils ont un coup de cœur pour un commerce parce qu’ils veulent que les services perdurent.

J’invite les gens à venir découvrir notre univers gourmand au 1970, rue Principale à Pohénégamook. Nos bols repas, nos gaufres-pops, nos cafés lattés et nos frappés glacés sont, selon-moi, des incontournables à essayer !

Site web : www.zelecafe.com Instagram : zele.cafe

Facebook : facebook.com/zelecafepohenegamook