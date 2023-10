Espace Déco KSA s’ouvre sur l’avenir

Espace Déco KSA est fin prête à accueillir sa clientèle dans un tout nouveau décor moderne, mettant en valeur la production de ses artisans. Les travaux de rénovations intérieures de son bâtiment, qui avaient été amorcés en janvier dernier, sont maintenant complétés.

Fondée en 1990 sous le nom de Centre de coupe K.S.A. par Rémi Lévesque, l’entreprise emménage dans ses locaux actuels situés au 10, route 132 Ouest à Trois-Pistoles, en 2004. Quelques années plus tard, soit en mars 2013, Simon Beaulieu et Annie Rivard en font l’achat, puis en revisite l’appellation pour Espace Déco KSA. En conservant l’excellent service instauré par l’ancien propriétaire, l’entreprise perpétue son savoir-faire dans la coupe de comptoirs moulés, ainsi que la distribution de composantes d’armoires, et ce, dans tout l’Est du Québec et la Gaspésie.

Espace Déco KSA accompagne ses clients à travers la réalisation de leurs petits et grands projets. Spécialisée dans le vaste domaine de la décoration intérieure, son équipe de designers qualifiés est à l’écoute des différents besoins de sa clientèle. Sans cesse à l’affût des nouvelles tendances, elle est à même d’offrir les meilleurs conseils pour l’achat de couvre-planchers, céramiques, tissus, rideaux, stores, toiles, papiers peints, peinture et divers accessoires décoratifs. Le département de plomberie propose également une variété de bains, douches, robinets, éviers, lavabos, et plus encore.

*Espace Déco KSA collabore aussi avec des designers indépendants, en leur donnant accès à sa salle de montre. L’équipe assure ensuite le service et la livraison.

UNE NOUVELLE IMAGE

Après l’abatage des murs et quelques coups de peinture, Espace Déco KSA révèle un environnement beaucoup plus spacieux. Initialement doté de grandes fenêtres, son bâtiment laisse entrer une luminosité naturelle incomparable. Toujours dans le but d’offrir une expérience hors pair, le magasin, réaménagé au goût du jour, permet d’y présenter un plus grand éventail de démonstrateurs.

*À l’extérieur, l’avant du commerce a même été asphalté. Un nouveau logo vient aussi appuyer la transformation.

Espace Déco KSA offre à sa clientèle un service personnalisé, et clé en main. Pour des projets de construction et de rénovation, résidentiels et commerciaux, le choix est simple avec l’équipe d’Espace Déco KSA.