Une nouvelle ère pour la protection incendie

Depuis quelques semaines, la nouvelle caserne de la Ville de Rivière-du-Loup fait tourner bien des têtes. Difficile de la manquer sur la rue Témiscouata, encore plus le soir lorsqu’elle brille de ses mille feux.

Depuis la fin juin, l’état-major du Service de sécurité incendie (SSI) et ses pompiers s’approprient cette toute nouvelle caserne. Ils bénéficient d’un environnement beaucoup plus adapté à leurs besoins, mais aussi beaucoup plus sécuritaire.

Chaque élément du nouvel édifice a été soigneusement réfléchi, afin d’allier fonctionnalité et ergonomie. D’une superficie de 2135 m2, le bâtiment propose de grands locaux, ainsi que davantage de rangement. Divisée stratégiquement, la caserne offre des espaces de travail distincts et des équipements à la fine pointe, facilitant ainsi l’exécution des tâches.

Avec des salles de réunion et de formation au goût du jour et adaptée aux besoins, des espaces communs comme la cuisine ou encore la salle de conditionnement physique, la caserne répond aux besoins du 21e siècle d’un service incendie résolument moderne.

Question pour les pompiers d’être encore plus performants lors des interventions, toutes les installations ont été construites «plain-pied», à l’exception de leur aire de vie. Ainsi, ils gagnent en rapidité. Cela réduit également les risques de blessures et de chutes. À l’étage, les pompiers disposent désormais d’un espace pour cuisiner, s’entrainer et se reposer. Les équipes peuvent donc se relayer 24 heures sur 24, et ce, 7 jours sur 7.

Impossible de passer sous silence la luminosité qui caractérise le bâtiment du quartier St-Ludger. Dotée de plusieurs grandes fenêtres, la caserne incendie de la Ville de Rivière-du-Loup offre une luminosité naturelle et une visibilité incomparable.

Maintenant positionnée sur la rue Témiscouata, la Caserne 14 se trouve au cœur de quartiers industriels et résidentiels, ainsi que de l'autoroute 85. Cette nouvelle proximité avec la communauté est un autre point notable pour l’équipe spécialisée dans la prévention et la lutte contre les incendies. «On est plus proches de certains secteurs d’intervention vitaux, alors pour nous, ça augmente notre sentiment d’efficacité pour sauver des vies. C’est notre métier», confie Éric Bérubé, directeur du SSI.

La nouvelle caserne incendie a été conceptualisée dans un souci évident d’être pérenne dans le temps. L’arrière du bâtiment, fenestré, implique très peu de mécanique dans les murs. De l’aveu même du directeur, il pourrait donc facilement être transformé, dans le cas où il serait nécessaire d’agrandir la caserne.

Le vaste garage est doté de 12 portes. Il accueille tous les véhicules d’intervention, y compris le Zodiac, le VTT et les remorques dont la vitale unité de ravitaillement. Il offre plusieurs séries d’équipements tant pour l’entretien que le nettoyage des véhicules.

Dense, mais à la fois suffisamment grande, la nouvelle caserne de pompiers de la Ville de Rivière-du-Loup a été créée dans le but d’être ultra fonctionnelle.

«Ça change beaucoup de choses, mais [c’est aussi] une question d’image et de fierté. Nos anciens locaux n’étaient pas aménagés et conçus pour des pompiers. Ici, tout a été pensé en fonction de l’ergonomie, de la facilité», lance Éric Bérubé.

En 2023, Rivière-du-Loup s’est dotée d’une caserne digne de ce nom!