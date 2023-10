Dire au revoir aux plastiques à usage unique

Saviez-vous que le Canada génère annuellement 4 millions de tonnes de déchets plastique? Et certains de ceux-ci ont une durée d’utilisation d’une moyenne de ... cinq secondes!

C’est dans cette optique que le règlement fédéral interdisant les plastiques à usage unique est entré en vigueur en 2022 pour interdire graduellement six catégories de plastique.

Voici les plastiques que vous ne verrez plus dans certains commerces d’ici 2025, délai permettant aux entreprises de s’adapter à la nouvelle réglementation :

• Les sacs d’emplettes

• Les ustensiles

• Certains récipients alimentaires à apporter

• Les bâtonnets à mélanger

• Les pailles de plastique

• Les anneaux pour emballages de boisson

Trois critères pour identifier les plastiques à bannir

Bien que ces articles ne couvrent pas l’ensemble des plastiques et autres objets à usage unique, le gouvernement les a ciblés en raison de leur impact majeur sur la faune, qui s’y enchevêtre et les ingère, la difficulté de les recycler et l’existence de solutions de remplacement. Il n’est pas exclu que d’autres plastiques s’ajoutent éventuellement à la liste des interdictions.

Et notre rôle de citoyen?

Dans cette interdiction, les entreprises ont été interpellées pour faire leur part dans la réduction de la pollution plastique. Certains nouveaux produits iront au bac brun, d’autres, au bac bleu. Afin que ces efforts ne soient pas vains, prenons le temps de nous informer pour bien trier nos déchets dans les bacs appropriés, à la maison comme à l’extérieur!

Soutenir l’effort collectif

On le sait, les plastiques sont omniprésents dans notre vie quotidienne et contribuent au rythme effréné de remplissage de nos sites d’enfouissement, quand ils ne vont pas s’ajouter aux « continents de plastique » qui se trouvent dans nos océans.

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui a lieu du 20 au 29 octobre 2023, nous vous proposons d’adopter des alternatives durables à des objets dont la durée d’utilisation est trop courte.

• Remplacer les articles jetables par des sacs, plats, pailles, bouteilles et linges réutilisables.

• Remplacer les portions individuelles de condiments et de collations par des grands formats.

• Remplacer les sacs de type « Ziploc » par des contenants lavables.

• Refuser le publipostage en apposant un pictogramme sur votre boîte aux lettres!

La réduction des plastiques à usage unique, ça se passe maintenant! Ferez-vous partie de l’effort collectif?

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et les Basques.