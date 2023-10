Les beaux bijoux peuvent véritablement transformer n'importe quelle tenue, qu'il s'agisse d'une robe de soirée pour un grand événement ou d'un t-shirt décontracté avec veston pour le travail ou une sortie entre amis. Comme dans tous les domaines de la mode, les tendances changent pratiquement chaque année. Si vous êtes à la recherche de l’accessoire parfait pour enjoliver vos tenues, voici quelles sont les tendances en matière de bijoux.

Les boucles d’oreilles pendantes

Les boucles d’oreilles ne sont jamais passées de mode, seule leur forme suivra les tendances de l’heure. Cette année, nous voyons que la tendance est aux longs pendentifs. Il existe de nombreux styles différents de boucles d'oreilles pendantes parmi lesquelles choisir, tels que des modèles élégants avec des cristaux et des pierres précieuses qui pendent juste en dessous du lobe de l'oreille ou des styles plus audacieux qui effleurent pratiquement les épaules. Il existe une paire de pendentifs pour presque tout le monde. Voyez des exemples en vous rendant sur la boutique en ligne Flamme en rose!

Les colliers ras-de-cou avec fleur

Les colliers ras-de-cou, communément appelés « chokers », sont revenus en force ces dernières années, mais les colliers ras-de-cou à fleurs ont spécifiquement connu une augmentation en popularité. Et il est facile de comprendre pourquoi! Ces accessoires inspirés des années 90 ont été vus partout, que ce soit dans les défilés ou au cou de nombreuses célébrités et influenceurs sur le web. Polyvalents pour les looks décontractés comme les plus formels, ils rehaussent instantanément une tenue.

Les perles

Les bijoux ornés de perles sont définitivement une des plus grosses tendances de l’année. On voit même les perles sur différents accessoires de mode, que ce soient les montures de lunettes, les sacs à main ou autres. Dans les tendances d’aujourd’hui, elles peuvent avoir une apparence plus classique, ou être de forme et de couleur différentes que celles que nos mères et grand-mères portaient.

Les bracelets « maxi »

Les bracelets larges et imposants, ressemblant à des brassards, ont été vus lors de nombreux défilés depuis quelques années, et la tendance n’est pas près de s’éteindre. Les bracelets « maxi » métalliques unis ou incrustés de pierres peuvent facilement être portés autant avec une chic robe cocktail qu’avec un ensemble plus décontracté. Il est souvent suffisant pour créer l’impact voulu.

Le mélange de matériaux dans les bijoux

Pour un look qui convient aussi bien aux maximalistes qu'aux indécis, ne cherchez pas plus loin que la tendance du mélange des matériaux en joaillerie. Au lieu de choisir entre les perles, l'argent, la résine, l'or rose ou tout autre matériau que vous appréciez, optez pour une pièce qui les combine tous à la fois, et ne craignez pas de mélanger les styles.

Bien sûr, ce ne sont que quelques-unes des tendances en matière de bijou, et il y en a plusieurs tout aussi originales les unes que les autres. Il est donc certain que vous trouverez celle qui convient à votre style chez Flamme en rose.