A quoi devrait ressembler la saison 2023-24 des trois stars canadiennes Alphonso Davies, Milan Borjan et Jonathan David ?

Le football (soccer) canadien dispose de représentants brillants sur la scène européenne qui évoluent dans des clubs prestigieux toute l’année, entrecoupée de passages en sélection nationale.

Chacun avec ses propres ambitions dans son championnat respectif, Alphonso Davies (Bayern Munich), Milan Borjan (Slovan Bratislava) et Jonathan David (Lille) pourraient même se retrouver les uns contre les autres lors de compétitions continentales cette saison.

Alphonso Davies (Arrière gauche - Bayern Munich)

L’ex-joueur des Vancouver Whitecaps va vivre sa sixième saison en Bundesliga avec le Bayern Munich. Il y est devenu un titulaire majeur au poste de latéral gauche en défense. Durant l’exercice 2022-2023, le joueur star de la sélection canadienne a soulevé son cinquième titre de champion d’Allemagne consécutif, disputant au total 38 matches toutes compétitions confondues en club.

Aujourd'hui, l'équipe bavaroise est tournée vers la Ligue des Champions, qu'elle souhaite reconquérir après l'avoir soulevée en 2020. Cette année-là, Alphonso Davies est devenu le premier joueur de l'histoire du Grand Nord à décrocher ce trophée.

Milan Borjan (Gardien de but - Slovan Bratislava)

Le gardien de but canadien de 35 ans est à un tournant dans sa fin de carrière et va vivre une saison inédite pour la première fois depuis un bon bout de temps. Devenu un joueur emblématique du Red Star Belgrade après son arrivée en 2017, Milan Borjan a protégé les cages de son équipe pendant six saisons consécutives, toutes couronnées d’un titre de champion de Serbie. Titulaire indiscutable, le portier canadien y a joué en moyenne plus de 26 matches de championnat par saison et a aidé son club à décrocher une troisième coupe nationale consécutive avant de partir l'été dernier.

Le gardien de but a été prêté un an au Slovan Bratislava où il va vivre une toute nouvelle aventure jusqu’en juin 2024. Son nouveau club slovaque est engagé en Europa Conference League au sein du Groupe A, le même que celui du LOSC où évolue de son coéquipier en sélection, Jonathan David.

Jonathan David (Attaquant - Lille)

Depuis son arrivée à Lille en 2020, Jonathan David brille dans le championnat de France de Ligue 1. Il est devenu l’un des cadres des Dogues avec 143 apparitions et un total de 61 buts marqués. La saison dernière, l’attaquant de 23 ans a même terminé sur le podium des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 24 réalisations, arrivant derrière le Lyonnais Alexandre Lacazette (27) et le Parisien Kylian Mbappé (29).

Grâce à son buteur canadien, le LOSC a terminé à la 5ème place du classement de Ligue 1 durant l’exercice 2022-2023, et va donc jouer l’Europa Conference League cette saison. Le club nordiste y a de grandes ambitions, après n’avoir participé à aucune compétition européenne l'année dernière. Jonathan David et son équipe affronteront d’ailleurs le Slovan Bratislava de Milan Borjan durant la 3ème journée, le 26 octobre à Lille, avant de jouer le match retour le 9 novembre en Slovaquie. Un double rendez-vous de stars canadiennes à ne pas manquer.