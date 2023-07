Attention aux magasins de meubles qui offrent des cadeaux… qui coûtent cher

Tout commence par un appel téléphonique. Le commerçant dit au consommateur que des cadeaux l’attendent en magasin.

Même si le consommateur répond qu’il n’est pas intéressé, on lui envoie quand même par une invitation à venir prendre ses cadeaux. Et si le consommateur n’est toujours pas intéressé, on le rappelle une fois de plus pour lui dire qu’on a réservé des cadeaux pour lui, et qu’il se doit de passer les chercher.

Un «magnifique ensemble de couteaux» et un «aspirateur sans fil», c’est la méthode que certains magasins utilisent pour attirer les clients dans leur commerce, pour ensuite leur vendre des meubles.

En entrant dans ce magasin, le consommateur ne veut pas nécessairement acheter. Il ne croit pas en ressortir une heure plus tard avec des meubles.

Des spécialistes expliquent que le consommateur a été victime de ce qui s’appelle la «technique du tordeur».

La «technique du tordeur», c’est d’amener le client, par étapes, à être embarqué. Je vous ai contacté au téléphone, je vous ai dit vous avez gagné un prix. Vous êtes venu au magasin, vous vous êtes déplacé, je vais commencer à vous travailler.

À peine est-il entré dans le magasin que les vendeurs commencent à baisser les prix des meubles. Puis, on lui annonce qu’il est chanceux et qu’il vient de remporter 2 000 $ de rabais. Mais pour en profiter, il doit faire son achat rapidement. Il n’a que quelques minutes pour se décider, sinon il perd ce rabais.

C’est ce qu’on appelle de la vente sous pression.

Les prix doivent être indiqués clairement et être les mêmes pour tous les clients.

La loi dit que c’est seulement dans le cas d’un commerce itinérant où on a 10 jours pour annuler.

Dans les commerces permanents, si l’achat est final et que la politique du magasin ne l’autorise pas, le client peut ne pas être remboursé. Par contre, quand le commerce a un permis de commerce itinérant, le client a un temps de réflexion.

