Pourquoi externaliser la gestion informatique de son entreprise?

La décision d'externaliser la gestion informatique de votre entreprise dépend de quelques facteurs clés : la taille de votre entreprise, sa spécialisation, et vos besoins particuliers.

Alors que certaines entreprises bénéficient grandement d'avoir une équipe à l’interne, facilement accessible pour la maintenance sur site, il y a des avantages à externaliser la gestion informatique à un fournisseur de services tiers si les ressources de l'entreprise sont déjà limitées. Voyons plus en détail les raisons pour lesquelles vous pourriez considérer externaliser la gestion informatique de votre entreprise.

Pour alléger les tâches des employés

L'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises choisissent d'externaliser la gestion informatique est d'alléger les tâches de ses employés, et de les garder concentrés sur leurs objectifs. Souvent, les employeurs observent que leur équipe peut être facilement entraînée dans des tâches au-delà de leurs fonctions professionnelles, ce qui les ralentit dans leurs tâches habituelles.

Pour augmenter la productivité

L'externalisation de votre gestion informatique peut aider à augmenter la productivité de l'entreprise, en veillant à ce que chacun de vos employés dispose des ressources dont il a besoin pour prospérer et mener à bien ses opérations quotidiennes. Un autre avantage de choisir des services TI à l’externe pour prendre en charge votre gestion informatique est l'accès à des outils et des ressources qui peuvent ne pas être disponibles pour une équipe interne. Ces outils peuvent aider les employés à effectuer du travail à distance, par exemple.

Pour contrôler vos coûts en informatique

L'externalisation de votre service TI signifie que vous pourrez mieux contrôler les coûts cruciaux et réaliser ainsi des économies au bout du compte. Vous n'aurez pas à vous soucier du coût de la formation, de l'espace ou de l'équipement, car le fournisseur de services informatiques devrait avoir ce dont il a besoin pour accomplir les tâches pour lesquelles vous l’avez embauché.

Pour une surveillance améliorée et proactive

Lorsque vous externalisez votre gestion informatique, vous disposez d'un fournisseur de services qui peut surveiller vos actifs 24 heures sur 24, identifier les problèmes avant qu'ils ne se transforment en complications importantes et travailler sur de nouvelles façons de créer des processus adaptés à vos besoins spécifiques. Cela peut également éviter les temps d'arrêt, maximiser la productivité et réduire la perte de revenus.

Pour garder une longueur d'avance sur la concurrence

L'externalisation de votre gestion informatique à un fournisseur tel Solulan, permet à l'entreprise de garder une longueur d'avance sur les concurrents en restant au fait des tendances croissantes du secteur et en utilisant de nouvelles idées au profit de l'entreprise.

Comme mentionné ci-haut, l'équipe interne peut être contrainte à consacrer la majeure partie de son temps aux problèmes à mesure qu'ils surviennent. Mais avec un service TI externalisé, vos employés ont la flexibilité non seulement de mener à bien leurs projets actuels, mais aussi de rester au fait des développements qui peuvent affecter votre entreprise.