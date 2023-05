Quelles sont les différentes étapes de recrutement ?

Les entreprises qui souhaitent attirer les meilleurs candidats doivent s'assurer que leur processus d’embauche se déroule de manière efficace. Pour ce faire, il est donc important de connaître les différentes étapes de recrutement. Faites confiance à ExoTalent pour vos besoins de sourcing.

Identifier les besoins de l'entreprise

Tous les postes vacants ou les besoins en personnel qui surviennent ne sont pas toujours faciles à prévoir. Lorsqu'un employé quitte ou change de poste, l'entreprise devra évidemment embaucher un remplaçant. Cependant, lorsqu'une organisation grandit rapidement ou se transforme, il peut y avoir plus de travail à faire ou des besoins entièrement nouveaux peuvent apparaître. La première étape du recrutement consiste donc à être conscient qu'un besoin de nouveau personnel existe au sein de l'entreprise.

Définir la description du poste à combler

Une fois que vous avez établi les besoins de l’entreprise et défini vos exigences pour le candidat idéal, la création d'une bonne description de poste pour les candidats potentiels sera votre prochaine étape de recrutement. Celle-ci devrait inclure, entre autres, les rôles et responsabilités associés au poste, la le salaire associé à pour ce poste au sein de votre entreprise, ainsi que les compétences et expériences spécifiques qui sont nécessaires pour le poste à combler.

La recherche de candidats potentiels

Après avoir défini vos besoins et la description du poste, il est temps de commencer à rechercher les meilleurs candidats. Dans certains cas, cela peut se faire à l’interne, par référence, via les réseaux sociaux, et autres méthodes de recherche de candidats.

Plusieurs entreprises choisiront de confier cette tâche à une firme de recrutement, mais dans bien des cas, il peut être plus avantageux de premièrement faire appel à une entreprise se spécialisant dans le sourcing.

Le sourcing consiste en une recherche proactive de candidats qualifiés pour les postes vacants actuels ou éventuels. Il ne s'agit donc pas seulement d’un processus réactif où l’on fait l'examen de curriculum vitae et des candidatures envoyées à l'entreprise en réponse à une offre d'emploi. Un des grands avantages du sourcing est qu’il vous permet d’obtenir des candidatures de personnes qualifiées adéquatement pour le poste à pourvoir, ce qui au bout du compte vous fait sauver du temps et de l’argent en éliminant les candidats non qualifiés.

La sélection des meilleurs candidats

Vient ensuite une autre étape critique du processus de recrutement, la sélection des candidats idéaux pour votre poste à combler. Elle consiste à mener des entrevues avec les candidats ayant passé la phase de présélection.

Embaucher l’employé idéal pour le poste

Enfin, il est temps de procéder à l’embauche. Lorsque vous en serez à finaliser la phase de sélection, vous aurez probablement déjà une idée de quel candidat sera l'employé idéal. La décision finale intervient après avoir parcouru à nouveau toutes les informations et données que vous aurez recueillies tout au long du processus. Et avoir tenu une dernière entrevue approfondie.

Une fois que vous avez décidé quel candidat est le mieux qualifié pour le poste, il sera temps d'inviter ce dernier et de lui faire une offre d'emploi officielle.