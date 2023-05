Sprint final pour la vente des passeports trois soirs du Musique Fest

L'organisation du Musique Fest, événement musical extérieur d'envergure présenté les 15, 16 et 17 juin à Rivière-du-Loup, annonce que la vente des billets va très bien, mieux que les projections anticipées.

«Les gens ont jusqu’au lundi 29 mai pour se procurer leur passeport 3 soirs via la billetterie en ligne sur le musiquefest.com/billetterie au coût de 69,95$*. Après cette date, seuls les billets journaliers à 39,95$* en admission générale et les billets journaliers de la Zone avant-scène Bérubé GM à 64,95$* encore invendus resteront disponibles sur le site», indique Yann Beaulieu, du comité organisateur.

Au niveau des passeports donnant accès aux trois soirs de shows du Musique Fest, la prévente en ligne prendra fin le 29 mai au tarif à 69,95$. Après cette date, le Centre Commercial Rivière-du-Loup sera l’unique endroit pour acheter son passeport trois jours. « À compter du mardi 30 mai, les gens qui voudront mettre la main sur un passeport trois jours admission générale devront payer 90$ taxes incluses en argent comptant au kiosque du Centre Commercial Rivière-du- Loup», annonce Pier-Olivier Ruest, membre du conseil d’administration.

«Depuis quelques semaines, La zone VIP avant-scène Bérubé GM, d’une capacité de 300 personnes, affiche complet pour le spectacle du samedi soir. Pour le jeudi et le vendredi, il faudra faire vite aussi puisque 70% des bracelets sont déjà vendus. Tous les accès pour la Loge corporative couverte, d’une capacité de 80 personnes, sont également vendus à 100% pour les 3 soirs.»

Actuellement, les organisateurs notent un engouement au niveau des ventes de bracelets pour le festival autant dans la région qu’au Nouveau-Brunswick et un peu partout au Québec. Des milliers de bracelets ont en effet trouvés preneurs.

Les festivaliers qui se sont procuré leur passeport en ligne et qui ont choisi la récupération sur place pourront récupérer leur bracelet s’ils le désirent à l’entrée du site le jeudi dès 14h. Une tente aux couleurs du Musique Fest y sera installée dans le but de faciliter le processus de remise des bracelets. L’entrée principale sera aménagée à l’ouest de la rue Frontenac (vers la rue Saint-Pierre). Les portes ouvriront à 18h tous les soirs et les premières parties débuteront à 18h30. Il y aura des foodtrucks sur place et des rafraîchissements pour ceux qui désirent arriver tôt pour manger sur le site et profiter pleinement du Musique Fest.

L’organisation du Musique Fest invite les festivaliers à aimer la page Facebook, instagram ou Tik tok du Musique Fest afin de connaître tous les développements et les mises à jour de l’événement.