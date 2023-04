Quatre astuces pour postuler en tant que personne immigrante

À votre arrivée au Québec, l’une de vos premières préoccupations sera certainement de trouver un emploi. Outre le fait d’assurer votre sécurité financière, c’est aussi un excellent moyen de vous intégrer dans la société québécoise et de profiter pleinement de votre nouvelle vie dans la province. Alors, comment faire pour trouver un emploi au Québec ? Découvrez 4 astuces pour vous aiguiller dans vos recherches !

1 - Ne pas s’éparpiller

Même si vous avez certainement très hâte de décrocher un emploi, prenez le temps de faire vos recherches, si vos économies vous le permettent. Ne vous lancez pas à la hâte, mais ciblez les entreprises qui vous intéressent réellement dans votre secteur d’activité.

Cela vous permettra non seulement de trouver un poste dans lequel vous avez plus de chances de vous épanouir, mais ce sera aussi plus facile pour vous d’effectuer le suivi de vos candidatures.

2 - Agrandir votre réseau

Ne sous-estimez jamais la force du réseau. Il est très fréquent de décrocher un emploi par l’entremise d’un contact qui connaissait justement LA personne qui recherchait un profil comme le vôtre pour compléter son équipe.

À votre arrivée dans la province, il est normal que votre carnet de contacts ne soit pas encore très étoffé. Pas de panique, vous pouvez commencer à former votre réseau professionnel petit à petit en prenant part à des activités de recrutement et des événements de réseautage. C’est l’occasion de rencontrer des professionnels de votre secteur et de recueillir de précieux conseils sur le marché du travail québécois.

3 - Adapter votre curriculum vitae

Le modèle de CV québécois possède ses propres spécificités. Assurez-vous d’adapter votre curriculum vitae pour le faire correspondre aux attentes des recruteurs de la province et faciliter ainsi sa lecture. C’est aussi un bon moyen de démontrer votre motivation pour le poste et l’entreprise visés et votre volonté de vous adapter à votre nouvel environnement.

Veillez par exemple à ne pas faire apparaitre votre âge, votre nationalité ou encore votre sexe ni de photo puisqu’au Québec, cela pourrait constituer un caractère discriminatoire. Prêtez également attention aux tournures de phrases et expressions que vous employez. N’hésitez pas à utiliser le dictionnaire de l’Office québécois de la langue française pour vous aider. Notez aussi que les recruteurs s’attendent à retrouver, pour chaque expérience que vous citez, des résultats obtenus pour valoriser votre apport au sein de l’entreprise concernée.

4 - Faire appel à des organismes spécialisés

Il existe différents organismes d’accueil et de soutien aux personnes immigrantes pour faciliter leur intégration et leur insertion professionnelle à Montréal, et plus largement au Québec.

On peut notamment citer Le Collectif qui offre un accompagnement personnalisé à la communauté immigrante pour trouver un emploi à Montréal. Ses conseillers peuvent vous aider à ajuster votre CV et à comprendre les techniques de recherche d’emploi adaptées au marché du travail québécois.