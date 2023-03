Cinq produits à ne jamais acheter en ligne

Si l'achat en ligne est un rêve devenu réalité pour de nombreuses personnes en raison de sa commodité et de son coût abordable, ce n'est pas toujours le moyen le plus fiable d'acheter ce dont on a besoin.

Selon Julien Gandelin, expert en achat en ligne chez achetezlemeilleur.ca, il est judicieux de se tourner vers Internet lorsque les magasins offrent des réductions et des frais d'expédition abordables, mais il est préférable d'acheter certaines choses en personne.

«Pour les produits hauts de gamme, vous voulez vous assurer que vous faites le bon achat», explique Julien Gandelin, qui ajoute qu'il y a aussi l'avantage de pouvoir soutenir davantage d'entreprises locales qui n'ont pas de boutique de commerce électronique.

Tout ce qui provient d'un site suspect

L'achat en ligne peut être pratique, mais il est important d'être prudent.

Il y a certains articles que vous devriez éviter d'acheter en ligne, mais il y a aussi des sites Web douteux dont vous devriez vous éloigner.

Même si vous connaissez une liste de sites d'achat fiables, il se peut que vous tombiez sur une offre apparemment intéressante sur un site que vous ne connaissez pas.

Cependant, il est important de faire preuve de prudence lorsque vous faites des achats sur des sites inconnus.

Même si le site semble légitime, il peut ne pas l'être.

Soyez attentif à des signes tels que des designs obsolètes, des descriptions de produits mal rédigées et l'absence d'informations de contact.

Si vous rencontrez l'un de ces signaux d'alarme, il est préférable d'éviter le site, quelque soit l’offre alléchante qu’il propose.

En outre, vérifiez les mesures de sécurité avant de saisir des informations sensibles telles que des données de paiement.

Recherchez toujours la mention "https" dans l'URL pour vous assurer que le site est sécurisé.

Gros appareils électroménagers

Il y a tellement de bonnes affaires en ligne sur les appareils électroménagers qu'il est peut-être impossible de résister à celle-ci.

Mais pour un certain nombre de raisons, l'achat en magasin reste une solution plus sûre.

L'expédition d'un réfrigérateur ou d'un lave-vaisselle peut donner lieu à de nombreux problèmes et, s'il arrive endommagé, vous devrez vous débrouiller pour renvoyer cet énorme colis - et vous devrez peut-être payer si vous ne pouvez pas prouver que le dommage s'est produit.

Le service est un autre aspect à prendre en considération.

Si vous achetez dans un magasin, vous pourrez discuter avec le vendeur de la livraison, de l'installation, des retours et des garanties.

En ligne, vous devrez analyser attentivement les petits caractères, et vous finirez probablement par devoir téléphoner ou vous rendre en magasin si vous avez besoin d'éclaircissements.

Si vous ne comprenez pas les instructions d'installation, vous devrez peut-être engager quelqu'un pour le faire à votre place.

En définitive, cela peut représenter beaucoup d'ennuis pour peu d'économies.

Parfums

Vous pouvez bien sûr vous réapprovisionner de votre parfum habituel si vous voyez un bon prix en ligne.

Dans le cas d’un nouveau parfum, si les descriptions en ligne peuvent susciter votre intérêt, elles ne peuvent pas vraiment rendre compte de la véritable odeur d'un parfum.

Des notes de tête d'ylang-ylang et des touches de bergamote et de patchouli peuvent sembler agréables, mais ces descriptions peuvent être déroutantes si vous ne faites pas l'expérience du parfum par vous-même.

Pour vraiment comprendre l'odeur d'un parfum, il est essentiel de l'essayer sur votre propre peau.

La façon dont un parfum interagit avec la chimie naturelle de votre corps peut complètement modifier son odeur.

Il est également essentiel de garder à l'esprit qu'une fois que vous avez ouvert un flacon et que vous l'avez utilisé, il est peu probable que vous puissiez le rendre.

C'est pourquoi il est toujours préférable d'essayer un parfum avant de l'acheter : idéalement, laissez-le flotter pendant quelques heures avant de l'acheter.

Instruments de musique

Acheter une guitare bon marché en ligne pour votre enfant qui meurt d'envie de devenir le prochain Jimi Hendrix, c'est bien.

Mais les musiciens chevronnés devraient faire un essai en personne avant de se lancer dans l'achat d'un instrument haut de gamme.

Ce qui est intéressant avec ces instruments haut de gamme, c'est qu'ils sont tous faits pour être différents.

Ce n'est pas une chaîne de montage qui produit ces instruments : ils sont souvent fabriqués à la main, avec beaucoup de soin pour leur donner une sonorité et une sensation distinctes.

Alors au lieu de prendre votre chance avec un instrument acheté en ligne, allez le voir et le tester en personne dans la boutique la plus proche.

Chaussures

Une chaussure ou une botte mal ajustée est une perte d'argent si vous ne pouvez pas la porter, et les pointures varient légèrement, même pour les marques que vous connaissez bien.

Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais acheter de chaussures en ligne, mais vous ne devez acheter que sur des sites qui offrent la livraison et le retour gratuits - ce que font de nombreux détaillants de chaussures, sachant à quel point il peut être difficile de trouver une chaussure confortable.