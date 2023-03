Vous compostez ou utilisez votre bac brun? Bravo! Mais savez-vous que vous aurez encore plus d’impact positif en ne gaspillant aucun aliment? En effet, environ 2,3 millions de tonnes d’aliments comestibles sont jetées chaque année au Canada. Et la majorité des impacts environnementaux sont générés pendant la phase de production.

En mars a lieu la semaine d’action contre le gaspillage alimentaire, au Canada.

C’est le moment d’agir!

Le gaspillage alimentaire : c’est quoi ?

Le gaspillage alimentaire se définit par toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée à n’importe quelle étape du système alimentaire, du champ à l’assiette.

Au Québec, ce sont près de 16 % des aliments qui entrent dans le système alimentaire qui vont être perdus ou gaspillés. La perte se chiffre à 20 $ par semaine en moyenne pour un ménage québécois, soit 1 100 $ de nourriture gaspillée par année!

En plus des impacts économiques, le gaspillage alimentaire est non négligeable sur le plan de la production de gaz à effet de serre (GES), la consommation d’eau, la dégradation des terres agricoles et de la biodiversité.

Les causes du gaspillage alimentaire

Les consommateurs sont responsables de près de la moitié du gaspillage alimentaire au Canada! Les études montrent que le gaspillage découle d’un manque de planification, d’un manque de connaissance culinaire et d’un manque de valeur accordée à nos aliments.

Conseils pour réduire le gaspillage à la maison

1. La planification est la clé : effectuez un inventaire de votre garde-manger, planifiez un menu et dressez une liste d’épicerie.

2. N’hésitez pas à acheter les fruits et légumes délaissés ou de forme irrégulière.

3. Apprenez à conserver les aliments et à les utiliser à leur plein potentiel. Consultez les sites web de Sauve ta bouffe et J’aime manger pas gaspiller pour des tonnes d’idées!

4. La mention « meilleur avant » ne signifie pas que ce n’est pas bon après! C’est plutôt un gage de fraicheur. Plusieurs aliments peuvent encore être comestibles après cette date, notamment les yogourts, craquelins et boîtes de conserve. Consultez la fiche Meilleur avant, bon après élaborée par la MAPAQ (2017) pour vous y retrouver.

5. Partagez vos surplus avec votre entourage ou dans un frigo communautaire!

Pour l’ensemble de nos conseils, consultez l’article de blogue à co-eco.org

Sources : RECYC-QUÉBEC, Conseil national Zéro déchet, Table québécoise sur la saine alimentation

Chronique « Les temps changent… pas que le climat! » réalisée par Co-éco, en partenariat avec les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et des Basques.