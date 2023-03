Domaine Royal Sud: un cadre de vie exceptionnel

S'il est un des secteurs de développement résidentiel de Rivière-du-Loup qui incarne bien le dynamisme de la Ville, c'est bien le Domaine Royal Sud. Situé dans le quartier Saint-Ludger, le domaine propose un cadre de vie prisé des jeunes familles.

Le Domaine Royal Sud c'est la modernité à prix accessible. Avec près de 370 unités d’habitation, vous retrouverez une variété de choix unique à Rivière-du-Loup. Choisir Royal Sud c'est choisir la qualité de construction, la tranquillité d'esprit, mais c'est avant tout choisir un milieu de vie dont la famille est au coeur des activités.

L'habitation est un élément fondamental du cadre de vie de toute communauté et le Domaine Royal Sud offre non seulement de se loger, mais de socialiser avec ses proches, ses parents, ses amis, et aussi avec ses voisins, le tout dans une dimension familiale unique.

À proximité, vous profiterez de la présence des écoles, d'une patinoire, d'un terrain de baseball, et de plusieurs services de proximité comme une épicerie, une pharmacie et de nombreux restaurants. Les premières phases ont démontré hors de tout doute, la valeur du site et le plus value d'y faire son milieu de vie. Profitez vous aussi des dernières phases pour faire de Royal Sud votre milieu de vie.

Une maison ou un condo est souvent l'achat d'une vie. Avec le Domaine Royal Sud vous vous éviterez la difficile étape des rénovations et des mises à niveau. Du beau, du neuf, et cerise sur le gâteau, sans le souci des radoubs.

Vous préférez louer, le Domaine vous offre un large éventail de logements modernes. Dites adieu aux nombreuses heures d’entretien et aux grands investissements. Retrouvez votre liberté et dites adieu aux tâches comme la tonte de pelouse, de déneigement et de paysagement.

Le Domaine Royal Sud ce sont aussi des constructeurs de confiance.