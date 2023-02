Nouveaux arrivants au Québec : 4 conseils pour trouver un emploi en région

Les régions offrent de nombreuses opportunités d’emploi et de très belles perspectives pour le devenir de votre carrière. En plus de milliers d'emplois avantageux, les régions du Québec affichent des logements plus grands et abordables, des services de proximité et un cadre de vie assez exceptionnel. Alors, comment faire pour maximiser vos chances de trouver un emploi en région ? Suivez le guide !

Adapter votre CV

Le CV est la première étape de toute candidature. Et pour attirer l'œil des recruteurs, il faut trouver le moyen de vous démarquer tout en adaptant votre CV aux spécificités du marché du travail québécois en région. Vous démontrez ainsi votre intérêt et votre motivation à intégrer ce nouvel environnement.

Par exemple au Québec, on privilégie la chronologie inversée pour présenter vos expériences. Prenez soin de hiérarchiser vos informations de cette façon pour faciliter la lecture de votre CV et permettre aux recruteurs de s’y retrouver facilement dans votre document.

Aussi, effacez tous les renseignements personnels qui ne sont pas pertinents pour le poste pour lequel vous postulez. Vous n’avez pas besoin de préciser votre âge, votre pays d'origine ou votre statut familial. Enfin, si dans beaucoup de pays les candidats ont l’habitude de joindre une photo à leur CV, il est déconseillé de le faire en Amérique du Nord.

Vous créer un réseau de contacts

Prendre part aux événements de réseautage dans les différentes régions du Québec est une excellente opportunité pour nouer des liens et intégrer plus facilement le marché du travail local. C’est aussi l’occasion de visiter les environs et de découvrir de nouvelles régions où vous pourriez aimer vous installer.

Gardez un œil sur le calendrier des activités, comme les salons de l’emploi ou les journées portes ouvertes dans les grandes entreprises implantées tout autour de Montréal. N’hésitez pas à vous faire accompagner par des organisations spécialisées dans l’aide à l’emploi pour les personnes immigrantes.

L’organisme Emplois en Régions offre son soutien gratuit aux personnes immigrantes qui cherchent à s’installer en région pour trouver un emploi ou suivre une formation. Ces experts en régionalisation peuvent ainsi vous mettre en lien avec leurs réseaux d’employeurs déployés partout au Québec et leurs partenaires régionaux pour faciliter votre intégration.

Soigner l’avant et l’après-entrevue

Si vous êtes appelé pour un entretien, félicitations ! C’est déjà une très belle étape de franchie. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et mettez toutes les chances de votre côté pour décrocher l’emploi de vos rêves.

Avant l'entrevue, renseignez-vous sur l’entreprise et préparez quelques questions d’avance sur le poste et les missions qui lui incombent. Après la rencontre, n’hésitez pas à contacter le recruteur pour le remercier de vous avoir reçu. C’est aussi l’occasion de le relancer avec une nouvelle question pour lui renouveler votre intérêt. N’hésitez pas à demander clairement quelles sont les prochaines étapes du processus de recrutement pour connaître les délais auxquels vous attendre et assurer un suivi.

Développer vos compétences

Vous avez aussi la possibilité de suivre une formation professionnelle pour affiner votre expertise ou acquérir de nouvelles compétences qui pourraient être un atout pour faciliter votre insertion professionnelle. Il existe de nombreuses formations offertes aux adultes en région. Il s’agit de formations pratiques qui vous permettent de côtoyer des professionnels du secteur, ce qui peut vraiment vous aider ensuite à trouver un emploi.

Les organismes de soutien aux personnes immigrantes peuvent aussi vous aider à définir votre objectif professionnel, évaluer vos besoins en formation et vous orienter vers des lieux de formation qui répondent à vos besoins dans votre région d’installation.