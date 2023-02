Quels sont les avantages de l’assurance collective ?

L’assurance collective est une mesure gagnant-gagnant pour les employeurs qui choisissent d’en offrir une et pour leurs employés. Plus qu’une aide financière, elle offre de nombreux avantages. Si vous hésitiez encore à souscrire à un contrat d’assurance collective, voici tout ce qu’il faut savoir pour franchir le pas !

Qu’est-ce que c’est, l’assurance collective ?

L’assurance collective est un contrat d’assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses employés et de leurs ayants droit auprès d’assureurs privés. On considère comme ayant droit les conjoints, les enfants mineurs et les enfants de moins de 25 ans qui seraient étudiants. Les personnes concernées bénéficient alors d’une couverture supplémentaire en plus des frais de santé couverts par la RAMQ.



Il s’agit donc d’un compte ouvert pour un groupe de personnes et non à titre individuel. L’employeur s’acquitte d’une cotisation annuelle et les employés prennent également à leur charge une partie des primes de l’assurance, directement déduite de la fiche de paie. La loi 33 sur l’assurance collective a rendu obligatoire l’adhésion à un régime d’assurance collective pour tous les employés à qui elle serait proposée, sauf si vous êtes déjà couvert par l’assurance collective de votre conjoint.

Pour fixer le montant des primes, l’assureur tient compte de la taille du groupe, de l’âge moyen, de l’historique ou encore des professions qui le composent. Les protections incluses dans les régimes d’assurance collective visent la plupart du temps une protection complémentaire en assurance maladie, en assurance vie, une assurance voyage ou encore une assurance en cas d’invalidité.

Les principaux avantages de l’assurance collective

Avant toute chose, une assurance collective permet d’augmenter la couverture de santé des employés concernés et de leur famille. En tant qu’employeur, vous aidez votre équipe à prendre en main leur santé et vous contribuez directement à leur bien-être. Vous leur offrez une certaine sécurité, ce qui a forcément aussi des retombées positives sur votre entreprise.

De fait, la bonne santé et la réduction du stress de vos employés se traduisent aussi par de meilleures performances et un attachement certain envers votre structure. C’est un bon moyen de prévenir des absences maladie répétées. Vous leur donnez une raison supplémentaire de rester avec vous et c’est un bel atout à valoriser pour attirer de nouveaux talents.

L’assurance collective permet aussi de réaliser de belles économies pour les employés sur leurs soins de santé. Moins onéreuse qu’une assurance individuelle, elle ne requiert pas de bons antécédents médicaux, ce qui la rend aussi plus accessible, notamment pour les personnes présentant des pathologies plus lourdes. D’autant plus que l’assurance collective ne comprend pas de délai de prescription pour les maladies préexistantes.

Enfin, les employeurs peuvent bénéficier d’une déduction fiscale sur les primes d’assurance s’ils fournissent une assurance à leurs employés.

Comment choisir son assurance collective ?

Il existe de nombreuses compagnies d’assurance qui offrent leurs services dans ce domaine. Assurez-vous de comparer les différentes options qui se présentent à vous selon les coûts, les couvertures incluses et celles que peuvent choisir vos employés et l’accompagnement proposé par chaque compagnie.

Prenez soin d’analyser les besoins de vos employés et leurs attentes pour définir le budget que vous êtes prêt à y consacrer. N’hésitez pas à utiliser un comparateur d’assurances collectives en ligne pour trouver l’assurance collective la plus adaptée à votre entreprise et ce, au meilleur prix.