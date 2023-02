Se préparer à l’été grâce à la clinique Bordeleau

L’hiver est la saison idéale pour préparer son visage et son corps à la saison estivale. La clinique Bordeleau, située au 186 boulevard de l’Hôtel-de- Ville #2 à Rivière-du-Loup, offre plusieurs services de soins dermatologiques et médicaux-esthétiques pouvant permettre d’améliorer la perception d’une personne envers elle-même et de se sentir mieux dans sa peau.

Pendant l’hiver, plusieurs parties du corps sont plutôt camouflées ou moins exposées, c’est donc le bon moment de s’offrir des soins visant à améliorer la fermeté, le tonus et la texture de ces zones corporelles, afin d’être prêt pour l’été.

Une personne peut vouloir réduire la cellulite, obtenir un raffermissement cutané et musculaire, améliorer l’apparence d’une région qui la gêne, comme l’abdomen, les bras, le cou, les cuisses, les hanches. Divers appareils et technologies sont disponibles pour améliorer la silhouette, tels la radiofréquence, les champs électromagnétiques pulsés, les technologies HIFEM / BTL. Les soins raffermissants comme le EMSCULPT NEO se donnent habituellement en cure sur quelques semaines et les résultats continuent à s’améliorer même après quelques mois. « Ces traitements doivent cependant être adaptés à l’état de santé et aux besoins de chacun, tout en maintenant de bonnes habitudes de vie complémentaires aux soins», explique la médecin-propriétaire Céline Bordeleau.

L’épilation au laser s’effectue en toute saison pour les zones non exposées au soleil, mais est optimale en saison froide. Ainsi, à l’approche de l’été, une personne peut se sentir plus confiante avec son corps et plus à l’aise de porter des vêtements qui lui plaisent.

Avant que les rayons de soleil soient à leur apogée, l’hiver et le printemps sont aussi de bonnes périodes pour procéder aux traitements des taches pigmentaires. Avec le temps, toutes les zones exposées au soleil depuis la tendre enfance, comme le visage, les bras, les mains et le décolleté, subissent des dommages solaires et ont tendance à développer des taches brunâtres irrégulières et inesthétiques. Une évaluation médicale appropriée permet de déterminer si les taches pigmentaires sont bénignes ou si elles pourraient être de nature cancéreuse afin d’orienter vers le bon traitement. Les taches brunes solaires sont fréquentes et peuvent être réduites avec des technologies laser / IPL. Des soins de photorajeunissement permettent de conserver un meilleur teint avec une peau plus saine, Dre Bordeleau recommande aussi de bien se protéger du soleil avec un écran solaire adapté à la saison. Par ailleurs, les rougeurs, la couperose et la rosacée peuvent être améliorées avec la lumière intense pulsée (IPL) et les soins médico-esthétiques.

UNE VASTE GAMME DE SOINS ET SERVICES

Un soin encore peu connu de la population, mais qui est vraiment apprécié de la clientèle, est celui qui aide au renforcement du plancher pelvien, principalement pour traiter l’incontinence urinaire. « Beaucoup de gens, hommes comme femmes, sont pris avec un problème de fuites urinaires qui se détériore graduellement, qui les gêne, qui nuit à leurs activités, et pour lequel ils n’ont que peu de solutions» relate la professionnelle de la santé. L’incontinence touche les personnes vieillissantes, mais aussi les personnes plus jeunes, comme les femmes après une grossesse ou les gens avec un surplus de poids. Le traitement EMSELLA de base se déroule pendant environ un mois et consiste à une série de 6 séances d’une trentaine de minutes chacune. Tout en restant confortablement habillée, la personne installée sur l’appareil spécialisé perçoit, sans douleur, la stimulation engendrée aux muscles du plancher pelvien pour renforcer les fibres musculaires et mieux soutenir la vessie. Certaines personnes connaissent déjà les exercices de KEGEL pour travailler volontairement les muscles du périnée, ces exercices sont utiles lorsque bien exécutés plusieurs fois par jour, mais leur efficacité est limitée. Lors d’une seule séance de EMSELLA, plus de 11 000 contractions musculaires efficaces sont provoquées, ce qui rend ce traitement beaucoup plus puissant. « On remarque que plus de 90% des gens qui ont obtenu ces soins ont vu une amélioration de leur qualité de vie reliée à l’incontinence » rapporte Dre Bordeleau. De façon complémentaire, des protocoles de traitement aident aussi à améliorer la santé sexuelle, notamment les problèmes érectiles, le tonus et la lubrification vaginale.

La Clinique Bordeleau offre également plusieurs soins dans la sphère médico-esthétique: pour conserver un éclat de jeunesse, redonner une apparence détendue et rafraichie, pour corriger certains traits défavorables ou asymétriques, des produits injectables comme le botox et des agents de comblement / acide hyaluronique sont utilisés de façon à garder un aspect naturel. Les lois et règlements provinciaux exigent qu’une évaluation médicale avec plan de traitement personnalisé soit systématiquement faite préalablement aux injections esthétiques pour en assurer la sécurité. Une analyse méticuleuse du visage permet d’optimiser les résultats. Des soins injectables permettent aussi de réduire le gras sous-mentionner et le double menton.

Devenus de plus en plus populaires, les traitements de PRP (Plasma Riche en Plaquettes) font intervenir les propres capacités de régénération cellulaire naturelle de la personne. À partir d’un prélèvement sanguin de l’individu, on isole les multiples facteurs de croissance plasmatiques afin de les lui ré-injecter dans la zone ciblée, par exemple au cuir chevelu où l’on veut stimuler la repousse des cheveux. On utilise aussi le PRP à des endroits où la peau est plus flasque, ridée et amincie. Cette modalité ne faisant pas intervenir de produit ou de corps étranger est une option naturelle intéressante pour plusieurs.

L’entreprise, en opération depuis 2011, se spécialise dans différents créneaux, notamment le traitement de la transpiration excessive, le traitement des varices / phlébologie, les soins et chirurgies dermatologiques pour des conditions variées (acrochordons, lésions cutanées inesthétiques, kératoses, etc); il faut cependant compter un temps d’attente plus long pour certains services très en demande.

«Ce qui nous motive à la Clinique Bordeleau, c’est d’offrir des services personnalisés, à la fine pointe des technologies, en maintenant de hauts standards et des compétences optimales, en continuant d’être à l’affut des nouveautés, tout en priorisant la sécurité et le respect de notre clientèle », partage Céline Bordeleau. Celle- ci s’entoure d’une équipe de professionnels de la santé, incluant infirmières, techniciennes, adjointe administrative et infirmières cliniciennes, tous oeuvrant à offrir des soins et services de haute qualité. www.cliniquebordeleau.com