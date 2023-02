Bouffe Animaux RDL: s'adapter à sa clientèle

La pandémie de COVID-19 a bousculé les habitudes d'achat. Face aux géants Amazon, Walmart et compagnie, les commerçants ont été nombreux à s'ajuster. Ces derniers ont aussi été aux premières loges de la pénurie de main-d'œuvre. Parmi eux, on retrouve Bouffe animaux RDL, une boutique de Rivière-du-Loup spécialisée en nutrition, accessoires pour animaux et doter d’un centre d'amusement.

Déjà, la propriétaire, Carol-Ann Dionne, avait restreint les heures d'ouverture, notamment en fermant boutique le dimanche, pour permettre aux membres de son équipe de reprendre leur souffle. Mais face aux géants du magasinage en ligne, elle offre un service personnalisé adapté aux réalités de sa clientèle. Et c’est dans ce sens qu’elle propose un nouveau service.

Expedibox, le nom vous dit quelque chose ? Si vous êtes parmi les fidèles de l'émission Dans l'œil du dragon, comme le voulait le vieux slogan publicitaire, vous l'avez vu à la télé. Dans les faits, il s'agit d'un casier à colis. Une solution d'abord adaptée pour les immeubles résidentiels et commerciaux permettant de recevoir et de récupérer des colis à n’importe quel moment de la journée. Les mots magiques ici sont «à n’importe quel moment de la journée».

«Ce sont des casiers intelligents qui permettent un ramassage en tout temps, sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Il suffit de déposer votre liste de commissions auprès de notre équipe et nous vous enverrons une notification lorsque votre colis sera disponible pour le ramassage. Il ne reste plus qu'à utiliser le code unique pour accéder au casier et récupérer vos achats», explique Carol-Ann Dionne, propriétaire de la boutique.

La femme d'affaires recommande toutefois de passer votre commande la journée où vous souhaitez récupérer vos colis afin d'éviter certains désagréments, principalement dans le cas de produits qui pourraient geler en hiver ou de surgelés... en été.