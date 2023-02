Les bonnes pratiques pour votre système de traitement des eaux usées

Un peu plus d’un an après avoir obtenu officiellement son nouveau statut de Ville, Saint-Antonin prouve, par son fort développement, qu’elle est un milieu dynamique, attrayant et ouvert sur l’avenir, bref un milieu où il fait bon vivre. Le maire, Michel Nadeau, est un témoin privilégié de l’expansion rapide de Saint-Antonin. «On est rendu une ...