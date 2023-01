La Ville de Saint-Antonin poursuit son expansion

Un peu plus d’un an après avoir obtenu officiellement son nouveau statut de Ville, Saint-Antonin prouve, par son fort développement, qu’elle est un milieu dynamique, attrayant et ouvert sur l’avenir, bref un milieu où il fait bon vivre.

Le maire, Michel Nadeau, est un témoin privilégié de l’expansion rapide de Saint-Antonin. «On est rendu une Ville, cela amène des commerces qui veulent faire des affaires sur notre territoire. L’effet se répercute sur les constructions résidentielles et sur les gens qui viennent s’installer à Saint-Antonin pour travailler», explique-t-il.

Le secteur industriel de la Ville, dont l’axe principal est la rue du Carrefour, continue de se développer à toute vapeur. Ce secteur est névralgique pour de nombreux entrepreneurs qui bénéficient d’un accès direct à l’autoroute 85 menant vers le Nouveau-Brunswick ou vers l’ouest du Québec. Huit ou neuf terrains seront disponibles prochainement dans la rue de l’Avenir pour des industries ou des commerces qui désirent s’y installer.

Michel Nadeau croit que le nouveau statut de Ville de Saint-Antonin n’est pas étranger à l’engouement commercial de la dernière année. Il souhaite que cette expansion se poursuive en 2023.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

Entre 2022 et 2023, la valeur foncière totale de Saint-Antonin a fait un bond de 100 M$ pour atteindre 500 M$ en raison du nouveau rôle d’évaluation qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et de toute la construction résidentielle et commerciale amorcée sur son territoire. Au cours de la prochaine année, environ une centaine de terrains résidentiels seront disponibles et prêts à accueillir de nouvelles constructions.

D’ici mars 2023, la Ville de Saint-Antonin deviendra propriétaire de 70 hectares de terrains. Le maire Michel Nadeau veut en faire un espace vert situé dans le secteur du village. Il observe que de nombreux marcheurs empruntent la rue Principale, hiver comme été, afin de prendre l’air.

«Les gens vont pouvoir prendre des marches en pleine nature, il y aura des tables à pique-nique pour casser la croûte avec les enfants. On regarde aussi la possibilité d’aménager un parc à chiens dans le même secteur», soulève-t-il. Cette acquisition de terrains sera financée à partir des surplus accumulés par la Ville.

PROJETS D’INFRASTRUCTURES

Avec son statut de Ville, Saint-Antonin bénéficiera d’un nouveau levier afin d’aller chercher des subventions gouvernementales et du financement pour ses projets d’infrastructures municipales. «Ce sera un gros atout», souligne Michel Nadeau.

Le projet immédiat sur lequel les élus déploient leurs énergies est la construction d’un nouveau centre des loisirs et d’un toit sur la patinoire extérieure. La facture totale du projet atteint maintenant 8 M$, soit le double de ce qui avait été projeté en 2020. Le financement devra donc être retravaillé afin de réaliser cette infrastructure de loisirs qui est une priorité pour les élus de la Ville de Saint-Antonin. Le projet dans sa forme actuelle n’est pas compromis, le conseil de ville y tient dur comme fer.

Par ailleurs, le projet de transformation de l’église en centre communautaire suit son cours à Saint-Antonin. Le maire, Michel Nadeau, pense que le transfert de l’église de la fabrique à la Ville pourrait se concrétiser en 2023. Il devra être auparavant officialisé par le Diocèse-de-Sainte-Anne-de-la-Pocatière, avant que les appels d’offres ne soient lancés.

D’ici la fin du mois de janvier 2023, le terrain pour la construction d’un futur Centre de la petite enfance sera cédé par la Ville. Cette dernière est d’ailleurs toujours en attente d’une réponse du gouvernement concernant sa demande de construction d’une nouvelle école dans le secteur de Rivière-Verte, près du Domaine du Millénaire. Ce projet compte deux classes préscolaires et six classes primaires, ce qui permettrait d’accueillir entre 160 et 180 élèves. En 2022, le gouvernement a reconnu le manque de places à l’école Lanouette de Saint-Antonin, qui compte plus de 400 élèves. Le maire, Michel Nadeau, explique que la Ville veut diversifier ses services en complémentarité partout sur son territoire.

ÉVÈNEMENTS

La Ville de Saint-Antonin travaillera de concert avec la Ville de Rivière-du-Loup à l’occasion des compétitions de ski de fond des Jeux du Québec. Il faut dire que la communauté et ses organismes ont de l’expérience en organisation d’évènements, notamment avec le Festival country de Saint-Antonin, dont la 14e édition est prévue en juillet et la Super démolition de Saint-Antonin, tous les deux tenus aux estrades couvertes Berger.

«Notre objectif est de faire revivre tous les événements qu’on accueillait avant la pandémie dans les estrades couvertes. Ce sera plus facile de les attirer lorsqu’on aura notre nouveau Centre des loisirs.»

Selon le maire, cette infrastructure changera la donne et permettra à la Ville de Saint-Antonin de devenir plus attirante et attrayante pour un promoteur évènementiel. La directrice générale, Nancy Dubé, encourage les promoteurs à se lancer dans l’organisation de nouvelles activités sur le territoire de la Ville de Saint-Antonin.

CHANGEMENTS

Le changement de statut de Saint-Antonin a aussi eu un effet positif sur les services de la bibliothèque. Les heures d’ouvertures ont été élargies et la responsable, Sylvie Ratté, supervise une équipe d’une vingtaine de bénévoles. «On est chanceux d’avoir une personne de sa qualité pour diriger notre service et notre bibliothécaire est un atout très important», souligne Michel Nadeau.

Au cours des cinq dernières années, Saint-Antonin a complètement renouvelé sa flotte de véhicules de travaux publics, nécessitant un investissement d’environ 1 M$. La Ville a fait l’acquisition d’une chargeuse et d’une rétrocaveuse, en plus de mettre à jour sa machinerie. «On a investi sur nos infrastructures routières, c’est important de pouvoir bien les entretenir avec de la machinerie neuve et de qualité», ajoute le maire.

Saint-Antonin est maintenant rendue à l’étape de renouveler ses immobilisations, dont son hôtel de ville, afin d’aménager une salle de conseil, des bureaux et des espaces communs mieux adaptés aux besoins des élus, des employés et des contribuables. Le conseil ne manque pas d’idées afin de poursuivre le développement de la Ville de Saint-Antonin.