Batteries Expert : encore plus grand pour mieux vous servir!

L’entreprise multiservices en solutions d’énergies portables Batteries Expert, située sur la rue Fraser à Rivière-du-Loup, a agrandi son bâtiment au cours des derniers mois afin d’y aménager un atelier spécialement destiné au remplacement de batteries de véhicules ainsi que des systèmes solaires sur véhicules récréatifs

L’équipe spécialisée du Batteries Expert bénéficie ainsi de plus d’espace de rangement, d’entreposage et d’un lieu lumineux aménagé sur mesure pour ses techniciens. La copropriétaire Ginette Côté indique que le bâtiment sur la rue Fraser a été acheté en décembre 2019 et que le déménagement de la boutique a été complété le 23 février 2020.

Prochainement, le bâtiment bénéficiera d’une toute nouvelle salle de montre de véhicules électriques. Batteries Expert est un spécialiste en petites piles ou batteries pour l’usage au quotidien, de batteries scellées ou de démarrage. La boutique de Rivière-du-Loup possède un vaste inventaire de quadriporteurs, triporteurs, scooters et vélos électriques, dont la popularité augmente à chaque année.

«Les vélos électriques sont très populaires. Ça permet à tout le monde d’en faire malgré les dénivelés ou le vent. Cela rend cette activité accessible, peu importe notre forme physique. Le marché des machines électriques grossit de plus en plus», ajoute Ginette Côté.

Les experts de Batteries Expert de Rivière-du-Loup sont formés afin de mettre en place des systèmes d’énergie solaire élaborés et balancés selon les demandes des clients. Ils peuvent installer ce type de système dans une maison déjà connectée au réseau électrique ou encore hors réseau.

Tous les projets de Batteries Expert sont menés afin de respecter les plus hauts standards de performance, de fiabilité et de durabilité. La franchise de Rivière-du-Loup est ouverte depuis octobre 2009. En premier lieu située sur la rue Joly à Rivière-du-Loup, la boutique a déménagé sur le boulevard Cartier en 2013, où elle a bénéficié de beaucoup plus d’espace de plancher.

Preuve de son savoir-faire et sa grande expertise, le commerce des copropriétaires Ginette Côté et Mario Pelletier a remporté un prix Excellence pour ses résultats obtenus lors du dernier colloque

de Batteries Expert, tenu en 2020. Ces mêmes entrepreneurs ont racheté la franchise de Rimouski il y a deux ans et ont ouvert un autre magasin à Edmundston au Nouveau-Brunswick en 2018.

Performance, fiabilité et durabilité

183, rue Fraser, Rivière-du-Loup

418-816-3001 | batteriesexpert.com