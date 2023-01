Développement immobilier : les projets ne manquent pas pour Gestion JDM

Les projets immobiliers ne manquent pas pour Jonathan Michaud, propriétaire de l’entreprise Gestion immobilière JDM et eKo Structure. Il a démarré au cours des dernières semaines la construction de la première phase d’un complexe de 46 logements qui sera situé au 204, rue Fraser à Rivière-du-Loup. Les futurs logements 3 ½, 4 ½ et 5 ½ bénéficieront d’une vue extraordinaire et dégagée sur le fleuve.

Ce projet global est évalué à environ 12 M$ et les premières unités devraient être prêtes le 1er juin 2023. Les fondations ont été coulées dernièrement, signe que ce projet avance rondement. «Je voulais des logements plus lumineux et des patios qui sortent de l’ordinaire. Dans les logements, la douche et le bain sont séparés. Les unités bénéficient toutes de l’air climatisé et d’une balayeuse centrale», ajoute Jonathan Michaud.

Le lave-vaisselle est également fourni. Les logements de la première phase auront une superficie de 1 350 pieds carrés et ils auront tous leur entrée indépendante. «Quand tu débarres la porte, tu es chez vous», image l’entrepreneur en construction. La location des logements lui permettra ensuite de continuer de développer son projet immobilier. Les futurs locataires auront accès à deux cases de stationnement, en plus d’être situés à proximité de tous les services à Rivière-du-Loup.

RÉSIDENCE DE LA FALAISE

En mars 2022, Jonathan Michaud a fait l’acquisition de la résidence privée pour ainés La Falaise de Rivière-du-Loup, au 154, rue Fraser. Elle a été réaménagée en 42 unités de location idéal pour les travailleurs ou de personnes ayant besoin d’un endroit temporaire où loger. Une vingtaine d’entre elles sont prêtes à être occupées. Il est possible de louer ces chambres à la journée, à la semaine ou au mois, selon ses besoins. Cet immeuble compte une cuisine, un salon et un coin repas communautaires, une cour extérieure, ainsi qu’une buanderie.

COMPLEXE DE L’ANSE

Il a aussi construit un immeuble de 15 logements à Témiscouata-sur-le-Lac, sur la rue de l’Anse. Les locataires qui y résident ont droit à une vue imprenable sur le majestueux lac Témiscouata. Ces unités bénéficient d’une généreuse fenestration, d’une insonorisation optimale, d’entrées indépendantes et de planchers chauffants au rez-de-chaussée. Tous les services ainsi que des sentiers de VTT et de motoneige et une piste cyclable sont situés près de l’immeuble. L’entrepreneur Jonathan Michaud souhaite faire une deuxième phase de 12 logements à ce projet en 2023.

COMPLEXE JDM

Jonathan Michaud est également à l’origine du projet de 24 logements de type 3 ½, 4 ½, et 5 ½ de trois étages de la rue Plourde, près du restaurant Normandin et du boulevard Cartier à Rivière-du-Loup. Ce projet de 5 M$ se trouve dans un secteur névralgique à fort potentiel de développement, près de la nouvelle école du parc Cartier qui sera érigée sur la rue Agnès-Giguère au cours des prochaines années. Il est construit sur un site qui est à proximité de commerces tels qu’une station-service, des restaurants, un dépanneur et de l’accès à l’autoroute 20.

Pour toutes questions ou réservation d’unités de logements, vous pouvez nous rejoindre via 418-894-6210 ou [email protected]

Gestion Immobilière JDM, 304 boulevard Industriel, Cacouna (QC), G0L1G0

Site internet : www.gestionjdm.ca