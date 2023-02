Un lieu de rendez-vous pour de lumineuses découvertes 

Voilà maintenant quelques semaines que les citoyens de Rivière-du-Loup se réapproprient leur Bibliothèque Françoise-Bédard. Un endroit complètement revampé, résolument moderne, ouvert et lumineux, qui a vite retrouvé l’élan positif dont il bénéficiait il y a à peine quelques mois. L’enthousiasme des usagers est renouvelé et un mot revient d’ailleurs très souvent : fierté.

Lieu de savoir et de découvertes, la «nouvelle» Bibliothèque Françoise-Bédard contraste aujourd’hui avec celle sur laquelle s’est ouvert un chantier d’envergure de 10,2 M$ en avril 2021. Autrefois cloisonné et étroit, ce lieu de rassemblement socioculturel brille maintenant par ses grands espaces propices au travail, aux rencontres, à la détente, à l’apprentissage et à la lecture.

Surtout, la bibliothèque baigne désormais dans la lumière naturelle exceptionnelle, autant dans la partie patrimoniale que dans l’agrandissement où se dévoilent d’immenses fenêtres. L’aménagement des lieux offre un sentiment de grandeur et d’ouverture. Un changement bienvenu, comme le témoignent régulièrement les usagers.

Le concept retenu au terme d’un concours d’architecture national porte la signature de Groupe A / Annexe U, conjointement avec la firme d’ingénierie LGT. Il propose une union réussie entre le cachet d’autrefois et un design plus moderne et épuré, devenu réalité par l’intermédiaire de l’entreprise CBS4.

L’immense mur de pierre original et les poutrelles de bois attirent le regard au rez-de-chaussée comme à l’étage, alors que l’usage de différents matériaux complémentaires permettent à la bibliothèque d’entrer dans la modernité. Les couleurs, principalement le blanc et le bleu, participent elles aussi à la création d’un environnement simple et intemporel qui permettra à l’endroit de demeurer au goût du jour pour plusieurs décennies.

«C’est un beau mariage et c’est ce que nous avions demandé dans l’expression de nos besoins aux professionnels. Nous voulions que le caractère chaleureux soit gardé et même mis en valeur et je pense que c’est réussi», a partagé la bibliothécaire responsable, Sylvie Michaud.

Plus grande et spacieuse, ayant passé de 920 à 1 500 mètres carrés de superficie, la bibliothèque offre maintenant des espaces réfléchis et aménagés pour répondre aux besoins actuels et futurs des différents publics et groupes d’âges.

L’espace pour enfant, au rez-de-chaussée, propose notamment des sections de lecture en famille, tout comme des zones de jeux et d’animations, alors que celle pour les ados présente un grand tableau blanc, des coussins de détente et même une console de jeux vidéo.

L’agrandissement a aussi permis d’ajouter des espaces plus généraux pour le travail et les rencontres de groupe, une salle de jeux de société en libre accès et une zone de silence hermétique où la concentration sera facilitée.

Question confort, l’installation de l’air climatisé et d’un système de ventilation dernier cri fera un monde de différence pour les usagers et le personnel lors des périodes de chaleur estivales. Des planchers chauffants contribueront de leur côté à assurer une température agréable en toutes saisons. À l’extérieur, une terrasse, un toit végétalisé et une cour intérieure viendront agrémenter l’expérience de l’usager lors des plus belles journées d’été.

Depuis sa réouverture, près de 600 prêts quotidiens sont réalisés en moyenne, preuve que la popularité de la bibliothèque ne se dément pas.

UN SAUT DANS LA MODERNITÉ

Au-delà de son design et de ses grands espaces, la bibliothèque croque également à pleines dents dans la modernité à travers une importante évolution de ses services. Salle de formation et salle multifonctionnelle équipées, projecteurs et toiles rétractables pour les conférences et événements, écrans de télévision... les ajouts sont multiples et profitent au maximum des dernières technologies.

La bibliothèque abrite aussi désormais un medialab, un endroit qui propose une panoplie de services numériques et technologiques pour les citoyens. Il y sera notamment possible d'y effectuer de la création numérique, grâce à un studio d'enregistrement, à des appareils photos et vidéo, à de l'éclairage de qualité et à des logiciels de montage.

«La bibliothèque appartient à la communauté et nous voulions un endroit où chacun trouvera sa place. Même les gens qui n’aiment pas la lecture peuvent venir y passer un bon moment pour feuilleter une revue, travailler sur un projet ou faire un peu d’Internet», a résumé Sylvie Michaud.

Toujours dans les nouveautés, soulignons que deux stations d’autoprêt ont fait leur apparition, tout comme un salon d’allaitement pour les jeunes familles et une seconde chute à livres accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Nul doute, la Bibliothèque Françoise-Bédard reflète aujourd’hui les besoins de son époque. Elle entame aussi une nouvelle ère qui en fera une infrastructure centrale dans la vie socioculturelle des Louperivois.